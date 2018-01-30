Nazifoğlu: Dursun Özbek yönetimi ibra edilmemeli

GalatasaraySportif AŞ eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, TRTSPOR muhabiri Yasin Dallı'ya dikkat çekici açıklamalar yaptı.

İşte Nazifoğlu'nun gündem yaratacak o açıklamaları...

Ndiaye'nin Stoke City ekibine transferi

Anladığım kadarıyla 5 milyonluk iddia doğru . Dursun Özbek de yalanlamadı. Eğer doğruysa da çok vahim. İçimde bir umut var, umarım da yanlış bilgilerdir.

"Başkan olsam satardım"

7 milyon Euro'ya Çin'den teklif vardı ve biz de vermiyorduk. Podolski'ye bir maçtan sonra sevgi olmuştu ve hatta soyunma odasından terlikle gelmişti.

Ben başkan olsam satardım. O dönem taraftar, takımı yönettiği için olmadı. Çin'de de lig başladı ve biz satamadık. Sonra da Japonya'dan teklif geldi. Pazarlıkla 8-9'a satabileceğimiz oyuncuyu 2 milyon civarına sattık. O zaman da 7 ay bir ödeme yapılmamıştı. Ben de çocukların ödemesi için satılmasına onay vermiştim.

"Cavanda'ya karşı çıkmıştım"

Cavanda gündeme geldiğinde de ben karşı çıkmıştım. Hocanın dediklerini yapan bir yönetim de değildik. Benim imza töreninde de 'Geçen sene kötü bir sezon geçirdi. Bu sene iyi olacak.' demiştim. Cavanda'ya da kesinlikle karşı çıktım.

Bonservis bedeli almadan alalım dedim. Trabzonspor çok zor durumda, alalım Başarısız olursa ben ödeyeceğim demişti. De Jong ve Sigthorsson için de aynı şeyleri demişti.

"Özbek'in ibra edilmemesi lazım"

Mecidiyeköy'deki otel de tamamen onun kendi projesidir. Orayı bitirmiyor ki 5 milyon dolar vermek istemiyor. Ben genel kurula sesleniyorum; bunun hesabının sorulması lazım. Orada da elden kaçarsa; o zaman hallerine ağlasınlar. İbra edilmemesi lazım.

Eren Derdiyok ve Serdar Aziz açıklaması

Eren Derdiyok'un sözleşmesi 2,5 yıl uzatılmıştı. O zamanın şartlarında 4 milyon euro tartışılırdı. Kontratı devam eden için santrfor için çok büyük para değil. Son haftalarda da görüyoruz.

Serdar Aziz'i de 4.5 milyon euroya aldık ama Furkan, Sercan ve Bilal'den düşüş yaptık. 2 milyon 250 bin euroya geldi. Muhasebeleştirmek için 4,5 milyon euro oldu. Çok enteresan bir menajer sirkülasyonu var. Biz o transferi yapacakken, bir adam ortaya çıktı. Bunlar tezgah mıdır, ben bilmem.

Younes Belhanda için ne kadar para verildi?

Belhanda'nın da 1 yılı vardı sözleşme bitmesine. Benim dönemimde de taliptik. O zaman 5 milyon Euro civarına alabiliyorduk. Süresi azalırken nasıl 8-10 milyona geldi ben onu tabii ki bilemem. Bunu transferi yapacaklara sormak lazım.

"Adam düştü, tekme atıyorlar"

Ben bunları divanda söylediğim için 1 yıl ceza aldım. Bugün gazeteleri görüyorum. Siz bunları bugün mü öğrendiniz?

Şimdi adam düştü hepsi adama tekme atıyorlar. Bu sadece Galatasaray ve Dursun Bey için geçerli değil. Ali Koç gibi bir adamı Türk futboluna kazandırmak varken, haberleri görüyoruz.

Mustafa Cengiz'in başkanlığa seçilmesi

Her şeye rağmen benim için de sürpriz oldu. İnancım yeniden tazelendi. İnsanlar tatile gitse bile tüymediklerini gösterdiler. Bu adamların basiretsiz oldukları belli. Ben buraya gibi koysam seçilirim dedi ve güzel de bir ders aldı.

Can Topsakal yorumu

Almaya mecbur kalmıştır. Genel sekreterleri liste dışı bırakmak kolay değildir. Anlayanlar anladı...

Cimbom tezahüratı

Başkanın o işlere girmemesi lazım. İki kere girdi.. Orada taraftar grubu gibi bir reaksiyon da alınmaz. Taraftara eğer karışma izni verirseniz; canavarı da yaratıyorsunuz. Bu sadece Galatasaray için değil. Mersin'de de bağırıyor ve kendini güçlü hissediyorlar. Bu yöneticilikleri yapmak isteyenler de artık azalacak.

"Galatasaray'ı satışa zorluyorlar"

Ünal Aysal'dan başlayan bir süreç var. Galatasaray'ın bütün hasetlerini yok edip Galatasaray'ı satışa zorluyorlar gibi bir hissiyata kapılıyorum yönetimlerin yaptığı şeyler yüzünden. Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in bu geleceği görmeme imkanları var mı? İkiside çok önemli iş adamı. Bence burada takımları satışa hazırlıyorlar benim fikrim bu.

"Hepimiz kirlenmiş vaziyetteyiz"

Hepimiz kirlenmiş vaziyetteyiz hepimiz para götürmüş vaziyetteyiz.Ben çağrı yapıyorum benden başlayarak hepimizin banka hesapları incelensin.

"Dursun Özbek seçimde benden destek istedi."

Özbek seçim öncesi beni aradı yardım istedi.Ancak ben nasıl bu adama oy verin diyebilirim ki ayrıca neden diyeyim ve demedim. Mali Genel Kurula kadar bu tartışmaları geride bırakmalıyız.Dursun Özbek Mali Genel Kurulda hesap vermeli kendini temize çıkarma fırsatı tanınmalı.