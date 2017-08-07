Nazi Almanyası'ndan zorlama 'Türkiye' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "nazi" benzetmesi yaptığında çıldıran Almanya bu kez şaka gibi bir çıkışta bulundu.

DARBECİLER İÇİN ÜZGÜN

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüdü Martin Schäfer, darbe girişiminde bulunan hainler için uygulanması gündemde olan tek tip kıyafet konusunu eleştirirken "nazi" benzetmesi yaptı.

"NAZİ UYGULAMASI GİBİ"

Schäfer, "Şahsen bir Alman olarak bana Almanya'daki kötü bir döneme dair kötü hatıraları uyandıran şeyler yapmasını dikkat çekici buluyorum" diye konuştu.