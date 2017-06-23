Nazi Almanyası'ndan Hamburg kararı! İzin vermediler

Hamburg Yüksek İdare Mahkemesi, kentte 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi kapsamında Nord ilçesinde bir parkta kurulması planlanan protesto kampına izin vermedi.

Hamburg Yüksek İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, söz konusu parkta kamp kurulmasının "toplanma özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Parkta 3 bin çadırın kurulması için gerekli alt yapıyı oluşturmanın, ifade özgürlüğünün bir parçası olmadığı kaydedildi.

Protesto kampını kurmak isteyenlerin bu kararı, Anayasa Mahkemesi’ne taşıma imkanına sahip oldukları ifade edildi.

Hamburg Belediyesi, söz konusu parkta 30 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde bir protesto kampı kurulması yönündeki talebi reddetmiş, ancak Hamburg İdare Mahkemesi, protestocuları haklı bularak parkta kamp kurulmasını onay vermişti. Hamburg Belediyesi ise bu karara itiraz ederek konuyu Hamburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşımıştı.