Nazi Almanyası hainlerin sığınağı

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Kendilerine gelince Türkiye’nin tüm iç meselelerine karışma hakkı varmış gibi davranan ve demokrasi bekçisi kesilen Batı, seçim telaşesi ile esip gürlüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün gurbetçi Türklere yönelik seçim boykot çağrısının taban bulmasından korkan Almanya, Türkiye’ye yönelik “gerginliği artırıcı” politikasını yeniden harekete geçirdi. Oy kaygısıyla Türk düşmanlığını kışkırtan Alman siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokratik çağrısını Almanya’nın egemenliğine müdahale olarak öne sürdü. Oysa aynı Almanya’nın FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin hamiliğini yapması, türlü bahanelerin altına sığınarak Türk bakanların evet kampanyası yapmasını engellemesi, teröristlerin şovlarına destek vermesi ve Türkiye’ye antidemokratik uygulamalarla saldırması; asıl müdahalenin faşist Almanya tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

BND AJANLARI PROVOKASYON KAYNAĞI

Günlerdir ekonomisiyle dünyada söz sahibi haline gelen, dev projelerle gücüne güç katan Türkiye’yi kendi ülkelerinin içişlerine müdahale etmekle suçlayan Almanya’nın darbe kalkışmasının ilk gününden beri izlediği faşist tavrını gözler önüne seriyoruz. Son dönemde Türkiye’de çıkarılmak istenen kaosun hamilerinden biri olan Almanya, Gezi kalkışmasının finansörleri arasında. DHKP-C’nin yaptığı Çağlayan Adliyesi baskını gibi terör olaylarını planlayanları barındıran Almanya’nın, 6-8 Ekim olaylarında, bölgeye gönderdikleri istihbarat teşkilatı BND ajanları tarafından bölgede provokasyon ürettiğine dair ciddi kuşkular bulunuyor. PKK’nın yuvası olan Kandil’e TSK tarafından yapılan bombardımanlardan birinde ölenler arasında Alman gizli servisine çalıştığı iddia edilen Kevin Joachim de Almanya’nın teröre verdiği desteğin en açık kanıtlarından biri oldu.

KARAYILAN’LA CANLI YAYIN

Öte yandan 7 Alman ajanın PKK’nın kullandığı Kaletuka kampında teröristlere teorik ve pratik eğitimler verdiği de ortaya çıktı. Kendi ülke sınırları içinde dahi terör örgütünün finans sağlamasına göz yuman Almanya, örgütün silah, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve haraç toplamasına da sessiz kalarak destek veriyor. Almanya’nın Köln şehrinde 2011 yılı Eylül ayında düzenlenen 19. Uluslararası Kürt Kültür Festivali’nde terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan’ın canlı bağlantı yoluyla konuşma yapmasına izin verilmişti.

DARBECİLERİN YERİ BELLİ

Terör örgütü PKK ve DHKP-C’yi Almanya iç güvenliği için tehdit olmaktan çıkarıp Türkiye’ye karşı bir koz haline getirmeye çalışan Almanya, NATO üssü olan Ramstein Hava Üssü’nde görev yapan 150 FETÖ’cü asker ile diğer 350 diplomat ve darbede etkin rol oynayan FETÖ’cülerin iltica talebini de kabul etti. Almanya’nın FETÖ’cülere hizmeti bununla sınırlı değildi. Almanların, haklarında yakalama kararı bulunan bu askerlere rütbelerine göre maaş da bağladı.

BİR DE MAAŞ BAĞLADILAR

FETÖ’cü firari askerlere 950 avro ile bin 500 avro (4 bin ile 6 bin lira) arasında ödeme yapılıyor. Bu maaş çocuk sayısına göre değişebiliyor. Para yardımının yanı sıra firariler özel evlere yerleştirildi. Almanya’nın 2017 sonuna kadar 6 bin başvuruyu kabul edeceği öğrenildi.

Firari savcılara villa

Sözde demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ancak söylemleri ile icraatları ters düşen Almanya, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren tüm terör gruplarına destek veriyor. FETÖ’nün iki firari savcısı, Zekeriya Öz ve Celal Kara, Alman makamları aksini iddia etmesine rağmen Almanların kendilerine tahsis ettiği Freiburg’daki villada kalıyor.

TERÖRİSTLERİ VERMİYOR

Türkiye’nin son yıllarda PKK mensuplarının iadesine ilişkin hiçbir talebine olumlu cevap vermeyen Almanya, 68 PKK’lı teröristin iadesine yönelik ret kararı aldı. Diğer örgütlere ilişkin talepleri de kabul etmeyen Almanya, DHKP-C’den 8, Hizbullah’tan 6, MLKP’den 3, TKP/ML’den ise 9 örgüt üyesinin iadesini reddetti. Almanya, 10 yıllık süreçte iadeye ilişkin 3 talebi kabul etti. Ayrıca Ankara’nın iadesini istediği 16 kişiyle ilgili süreç ise halen devam ediyor.

4 BİN 500 DOSYA SÜMEN ALTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Almanya’da bulunan teröristler hakkında Berlin’e 4 bini aşkın dosya gönderdiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le aralarında geçen diyaloğu şöyle aktarmıştı: “Almanya Başbakanı Merkel’e 4 bin dosya verdik. G20’de sordum. ‘Ne oldu o 4 bin dosya’ diye. Bana verdiği cevap çok manidardı. ‘4 bin dosya 4 bin 500 dosya oldu’.”

ALMAN VEKİLLER DESTEK ÇIKTI

Her fırsatta Türkiye aleyhine faaliyetlere destek veren Alman vekiller, CHP’nin provokatif yürüyüşünü de sahiplenmişti. Almanya Federal Meclis Milletvekillerinden Dr. Dorothee Schlegel, Barbel Kofler, Michelle Müntefering (Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı) ile Frank Schwabe (İnsan Hakları ve İnsani Yardım Çalışma Grubu Sözcüsü), CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe destek verdiklerini açıkladı.

VAKIFLARI FETÖ İLE KOL KOLA

Asıl faaliyetleri Türkiye-AB bütünleşmesi çalışmaları kapsamında AB kritelerine uygun hükümet politikalarının belirlenmesi olan Alman vakıfları, Türkiye’nin iç siyasetine müdahale ve terör faaliyetlerine destek çalışmaları yürütüyor. İstihbarat faaliyetler yürüten bu vakıflar, 16 Nisan referandumunda da “hayır” çıkması için çalıştı. Friedrich Naumann Vakfı Mart ayında 3 H (Hürriyet, Hukuk, Hoşgörü) hareketi adı altında referandumda, “Neden hayır” ve “Neden bu sefer kazanabiliriz?” konferansları düzenledi.