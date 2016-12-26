Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!

Saint Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Moskova ve Ankara'nın Suriye barış görüşmeleriyle ilgili önerisi hakkında konuşan Nazarbayev, "Kazakistan, müzakerelerin tüm taraflarını Astana'da kabul etmeye hazır. Dün sizinle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuştuk. Herkes hemfikir, Suriyeli tarafların buluşması için gerekli koşulları oluşturacağız" dedi.

Tokyo'da 16 Aralık'ta Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Erdoğan'la, Suriyeli taraflara Astana'da görüşmelerini önerme konusunda anlaştıklarını belirtmişti.