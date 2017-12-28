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Naylon poşetler artık ücretsiz olmayacak

1 Ocak'tan itibaren yapılan satışlar sonrasında naylon poşetler ücretsiz verilmeyecek.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:45
Naylon poşetler artık ücretsiz olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan plastik alışveriş poşetleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye bu poşetler ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Doğadaki çözülmesi yıllar süren naylon, ısıya veya güneşe maruz kaldığında bileşimindeki maddeler çözünerek kansere neden oluyor. Ancak hastalık yapmasına rağmen kullanımı giderek artan naylon poşetler artık ücretsiz verilmeyecek. Sadece çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

DÜNYADA HIZLA YASAKLANIYOR

Naylon torba ve plastiklere karşı savaş açan ülkeler yok değil. Almanya'da süpermarketlerde naylon poşet ücret karşılığında veriliyor. Bu da tüketicilerin alışverişe gittiğinde yanına bez torba veya alışveriş çantası almalarını teşvik ediyor. İtalya'da da naylon poşetin yasaklı olduğu ülkeler arasında. Poşet tercih etmek isteyenler ise ya kağıt torba alıyor ya da biyolojik poşet. İhlal durumunda, tüketici para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Naylon poşetler Çin'de de 2008'den beri ücretli. Naylon poşet kullanmak isteyenler bir adet poşet için minimum 2 cent ödüyor.

 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 14:45
  1. naylon poşet
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