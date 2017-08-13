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Navaz Şerif sessizliğini bozdu: Kalem darbesi 200 milyon Pakistanlı'ya...

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası görevinden istifa eden eski Başbakan Navaz Şerif sessizliğini bozdu. Adalet sistemini eleştiren Şerif, “Bu, 200 milyon Pakistanlı'ya yapılmış bir hakarettir. Siz bana oy verdiniz ama beş saygıdeğer hakim beni bir kalem darbesiyle eve gönderdi” ifadelerini kullandı.

13 Ağustos 2017 Pazar 19:37
Navaz Şerif sessizliğini bozdu: Kalem darbesi 200 milyon Pakistanlı'ya...

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası görevinden istifa eden eski Başbakan Navaz Şerif sessizliğini bozdu.

Şerif, başkent İslamabad'dan memleketi Lahor'a yürüyüşü sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Jhelum'da halka seslenen Şerif, kendisini istifaya zorlayan adalet sistemini eleştirdi.

Şerif, “Bu, 200 milyon Pakistanlı'ya yapılmış bir hakarettir. Siz bana oy verdiniz ama beş saygıdeğer hakim beni bir kalem darbesiyle eve gönderdi” ifadelerini kullandı.

Ülkenin 70 yıllık tarihinde hiçbir başbakanın görev sürelerini tamamlayamamasının acınacak bir durum olduğunu söyleyen Şerif, “Her başbakana bir buçuk yıllık görev süresi veriliyor. Bazıları infaz edildi, bazıları mahkum edildi, bazıları tutuklandı ve bazıları sürüldü” şeklinde konuştu. Diktatörlerin ise on yıllar boyunca yönetimde kaldığını ve hakimlerin de buna göz yumduğunu belirten Şerif, “Bir diktatörden hesap sorabilen hiçbir mahkeme var mı? Onlardan biri (Pervez Müşerref) bel ağrısı için tıbbi müdahale için ülkeden ayrıldı ve asla davalarla yüzleşmedi” ifadelerini kullandı. Şerif, mahkeme kararı ile ülkenin ilerleme için bir ivme kazandığı dönemde geriye doğru çekilmek amacıyla bir hamle yapıldığına dikkat çekti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 19:37
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