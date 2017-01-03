Naumkin: Esad Türkiye için dört numaralı tehdit

RİA Novosti’ye verdiği demeçte Türkiye’nin şu anda ulusal güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele ettiğini belirten Naumkin, bir numaralı tehdidin FETÖ olduğunu, ikinci sırada PKK’nın bulunduğunu, sonrasında ise DEAŞ'in yer aldığını kaydetti.

‘ESAD, TÜRKİYE İÇİN TEHDİT OLMAKTAN ÇIKABİLİR’

Rus diplomat, “Esad ise Türkiye için ancak dört numaralı tehdit durumunda. Her ne kadar şu anda bunu söylemek zor olsa da, belki de Esad Türkiye için tehdit olmaktan çıkabilir” dedi.

‘ASTANA GÖRÜŞMELERİ EN GEÇ OCAK ORTASINDA YAPILACAK’

Suriye’deki anlaşmaların parametrelerinin Astana’daki görüşmelerde netlik kazanacağını da söyleyen Naumkin, toplantının en geç ocak ortasında yapılmasını beklediğini ifade etti.