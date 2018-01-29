NATO'ya ait savaş gemileri Sinop'tan yola çıktı

NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından İngiltere, Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri, Sinop'tan ayrıldı. Sinop iskelesine dört gün önce demirleyen İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu adlı savaş gemilerinin Sinop ziyareti tamamlandı. Gemilerin kentte kaldıkları süre içerisinde emniyet ekiplerince iskele çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve sivillerin iskeleye girişine izin verilmedi. Gemilerin ayrılmasının ardından iskele, tekrar sivillerin kullanımına açıldı. Gemilerdeki üst düzey komutanlar dört gün boyunca kentte ziyaretlerde bulundu.