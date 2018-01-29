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NATO'ya ait savaş gemileri Sinop'tan yola çıktı

Sinop iskelesine dört gün önce demirleyen NATO'nun daimi deniz görev grubunda yer alan İngiltere, Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop'tan ayrıldı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:54
NATO'ya ait savaş gemileri Sinop'tan yola çıktı

NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından İngiltere,  Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri, Sinop'tan ayrıldı.     Sinop iskelesine dört gün önce demirleyen İngiltere Deniz Kuvvetlerine  ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve  Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu adlı savaş gemilerinin Sinop  ziyareti tamamlandı. Gemilerin kentte kaldıkları süre içerisinde emniyet ekiplerince iskele  çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve sivillerin iskeleye girişine izin  verilmedi. Gemilerin ayrılmasının ardından iskele, tekrar sivillerin kullanımına  açıldı. Gemilerdeki üst düzey komutanlar dört gün boyunca kentte ziyaretlerde  bulundu.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:54
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