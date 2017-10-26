NATO'nun tehdidine Ruslardan bomba yorum: Delinin biri Türkiye'ye saldırırsa...
Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, NATO'nun Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.26 Ekim 2017 Perşembe 23:28
NATO’nun, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın alması durumunda 'kaçınılmaz sonuçlarla' karşı karşıya kalacağı açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, ittifakın tepkisinin histerik olduğunu belirtti.
"ABD SERT TEPKİ VERİYOR ÇÜNKÜ ETKİSİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR"
Jillin bu açıklamanın, NATO’nun bugün herkesin tek patron Washington’a boyun eğdiği sıkı yönetim kampı olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:
"Bu patron, silahın kimden ve ne kadar alınacağını dikte ediyor. Bu ‘elebaşı’ bu kamptaki etkisini kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu kadar sert tepki veriyor.
"DELİNİN BİRİ TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRMAK İSTERSE S-400 DEVREYE GİRECEK"
Peki, aslında ne baş verdi? Şu baş verdi ki, S-400’ler alınırsa gerçekten Türkiye’yi koruyacak. Bir deli, baş eğmeyen Türkiye’yi cezalandırmaya karar verirse, ona karşı da koruyacak.
"S-400 ABD'NİN SAVAŞ UÇAKLARININ YOLUNU KESECEK"
Bu sistem, başta sivilleri vurmayı seven Amerikan savaş uçaklarının yolunu kesecek. Rakka ve diğer kentlerde nelerin yaşandığını hatırlayalım. NATO histerik bir tepki veriyor.
"TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Ama belli bir bağımsızlık düzeyine sahip Türkiye’nin, diğer NATO ülkelerinden farklı olarak patrona yaranmayı değil kendi güvenliğini düşünüyor."
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Emre1 gün önce Adamlar acık ve net konusmus Amerika Türkiyeye saldırabilir. Türkiyeyle savasa bilir. Türkiyede bunu gördügü icin önlemlerini alıyor. hayri1 gün önce Bize düsen Reisimize güvenmek ve onu Abdulhamid gibi yari yolda birakmamak! Bize göre tabiki al birini vur ötekine! Ruslarin Byzans kralligi sevdasi bitermi, Istanbulu gördümü agizlarinin sulandigi asikar.... ABD´yede gelince, bunlarda adeta siyonistin kuklasi haline gelmisler, firatin dogusunu siyonistlere verene Kadar elinden geleni ardina koymayacaktir... SamReyiz1 gün önce Güzel anladın evet düzen böyle işliyor maalesef zındıklar her yere elini atmış durumda ve dereyi geçene kadar... .... SamReyiz1 gün önce İnşaAllah az da olsa sesini kesseler.. necip1 gün önce bir müslümanı katil bi kafirin elinden,bir başka katil kafir kurtarıyor.Benim bu haberden anladığım bu.. Ibrahim ak1 gün önce Belli bağımsızlık duzeyi!Dışardan bakinca durumumuz hiç iç açıcı değil. Utku1 gün önce İnşallah kendi füzemizi nükleer silahımızı yaparız da tüm delilerden kurtuluruz. Serkan1 gün önce Bir Osmanlı düşünün 3 kıtaya hükmeden Avrupa'da kralları secen Hindistan'a gidip mazlumlari koruyan. En son yıllarında ABD den açık denizlerde vergi alan. Göğsümüz kabarmali ecdadlarimiz ama yan gelip yatmak la bunlari konuşmakla olmaz sadece. Uretmeliyiz çok çalışmalıyız Kur'an etrafında toplanmalı tüm mezhep ayrımcılığını ırk ayrımını bir kenara atıp bu devleti Allah'ın izniyle yuceltmeli tüm dunyadaki mazlumların tekrardan koruyucusu umutları olmalıyız. Çok şükür ki son yıllarda bu adımları atmaya başladık. Ama daha fazlası icin hep beraber daha çok çalışmalıyız Selin1 gün önce Eninde sonunda ya çin ya Rusya yada Kore Amerikan köpeklerini sustaracak Serkan1 gün önce Rabbim bize kendi savunma sanayimizde bağımsız olma kudretini versin. Tam bağımsız bir Türkiye. Herkesin Ortadoğu'da bir hamle yaparken 50 kere düşünmek zorunda olduğu bize en son sözü söyleme gücünü ve erdemini tekrardan bu millete versin. Çok çalışmali safları sıklaştırmali ve Allah'a iman ve sukurlerimizi her daim sunmaliyiz.