NATO'nun hamlesine Rusya'dan sert tepki!

NATO'ya ait bir F-16 savaş uçağı, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına yaklaşmıştı.

NATO uçağının bir Rus savaş uçağı tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

RUSYA'DAN YANIT GELDİ

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemleri nedeniyle Rusya'nın batı bölgelerindeki askeri birlikleri güçlendirdiklerini söyledi.

Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'da Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantı yapan Şoygu, bazı NATO ülkelerinin jeopolitik hedeflere ulaşmak için siyasi, istihbari ve ekonomik baskının yanı sıra askeri gücü de bir araç olarak kullandığını vurguladı.

Şoygu, "Batılı meslektaşlarımızın bu eylemleri küresel güvenlik sisteminin çökertiyor, karşılıklı güvensizliği artırıyor ve bizi, başta batı bölgelerde olmak üzere, cevabi tedbirler almak zorunda bırakıyor. Bölgelerdeki birliklerimizi ve onları konuşlandırma sistemini güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.