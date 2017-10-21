NATO'nun gizli raporu ortaya çıktı: Rusya saldırırsa...
Alman Der Spiegel dergisi, NATO’nun gizli bir raporundan bölümler yayınladı. NATO'nun doğu kanadının bir Rus saldırısını püskürtecek güçte olmadığı ortaya çıktı21 Ekim 2017 Cumartesi 22:29
Der Spiegel dergisi, NATO’nun, Rusya’dan doğu kanadına düzenlenebilecek bir saldırıyı engelleyip engelleyemeyeceğinin değerlendirildiği gizli bir raporundan parçalar yayınladı.
Gizli rapora göre, Rusya’nın bir saldırı düzenlemesi halinde, ’NATO doğu kanadına hızlı bir biçimde asker gönderemeyecek ve tehlikeyi gereken çabuklukta püskürtemeyecek.’
Derginin aktardığına göre raporda, bunun, Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1990’lardan beri NATO’nun çözemediği bir sorun olduğu değerlendirmesi de yer alıyor.
NATO özellikle 2014'ten beri Ukrayna krizi nedeniyle Doğu Avrupa'daki üyelerini 'Rusya'dan korumak için' bu ülkelere çeşitli askeri güç ve savunma sistemleri yerleştiriyor.
Rusya ise NATO'nun kendi sınırlarına yaklaşmak için Ukrayna krizini bir bahane olarak kullandığını söylüyor.
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kobra16 sa önce elbette,NATO,nun gücü rusyaya yetmez ABDnatoya,guvenip onun için sağa sola kudurmisdağ eskiyasi gibi ortada dolaşıyor güçlerirusyaya,yetmiyecek hellal olsun rusyaya Atkn22 sa önce Rusya çin türkiye pakistan hindistan ittifakı fena olmazdi. SezginVural 1 gün önce Haklısın ama türkiyede natoda bizdemi teroristiz Metin Aktepe1 gün önce Sizde tutup haber yapiyirsunuz. Insallah avrupa kendi estigi kuyuya kendini defender. AYHAN ERGİNÖZ-EMET1 gün önce •ESKİNİN VARŞOVA PAKTINI POLONYADAKİ LEH VALESSA NIN ÖNDERLİĞİNDEKİ İŞÇİ HAREKETİ VE1980’Lİ YILLARA GELİNDİĞİNDE, UYGULANAN SOVYETLER BİRLİĞİNİN AĞIR POLİTİKALARI GÖZE BATMAYA VE RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI.EKİM 1990’DA DEMOKRATİK ALMANYA CUMHURİYETİ, FEDERAL ALMANYA’YA KATILARAK VARŞOVA PAKTINDAN AYRILDI. 1990 YILINDA AMERİKA VE SOVYETLER BİRLİĞİNİN ARASINDAKİ REKABETİN EN BÜYÜK KANITI OLAN BERLİN DUVARI YIKILDI. DOĞU VE BATI ALMANYA’NIN BİRLEŞMESİYLESOVYETLER BİRLİĞİNİN’ İÇ SORUNLARI ARTTI VE SSCB DAĞILDI. VARŞOVA PAKTINA ÜYE ÜLKELERİN ÇOĞU SOSYALİST REJİMİ BIRAKIP ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ YAPTILAR.ORTAYA ÇIKAN BU KARIŞIKLIKLAR SEBEBİYLE, BİRLİK BOZULDU VE ALINAN KARARLA 1 TEMMUZ 1991’DE VARŞOVA PAKTI BİTİRİLDİ. PAKTIN SONA ERMESİNİN ARDINDAN ZARAR GÖREN ÜLKELER ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAYA BAŞLADILAR RUSYA DIŞINDAKİ DİĞER VARŞOVA PAKTI ÜYELERİ SIRASIYLA NATO ÜYESİ OLMAYA BAŞLADI. POLONYA, CEKOSLOVAKYA CUMHURİYETİ VE MACARİSTAN 1999, BULGARİSTAN, SOLEVENYA, BALTIK ÜLKELERİ 2004’ TE KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI’NA (NATO) KATILDI. ŞİMDİ İSE GELİNEN NOKTADA; BİLHASSA PUTİNİN SİYASİ DEHASIYLA; POLİTİKALARIYLA RUSYA TEK BAŞINA NATOYA RAKİP OLUP; SİYASİ, ASKERİ, TEKNOLOJİK ALANDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRMİŞ DURUMDADIR. ADETA DÜNYADA OLUŞTURDUĞU BAŞTA ÇİN GİBİ GÖLGE MÜTTEFİKLLERLEDE GÜCÜNÜ DAHADA PEKİŞTİRMİŞTİR. GÜNÜMÜZÜN NATOSU BİR SİYASİ ASKERİ MEKANİZMA OLMA KONUMUNU EŞİT VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE SAĞLIYAMIYOR. ASKERİ VE SİYASİ ALANDA ÖNEMLİ BİR SRATEJİYE SAHİP TÜRKİYE Yİ NATO KARŞITI KOMŞULARI VE SINIR KOMŞULARI KARŞISINDA YANLIZLAŞTIRA GELMİŞLERDİR. NATONUN BU MENTALİTE Sİ KARŞISIDAKİ ARGUMANLARI BİZİM ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ DE TEHLİKEYE ATACAK BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR. ASKERİ VE TEKNOLOJİK ALANLARDA ATILAN HER ADIMLA NATOYA BAĞLILIĞINI BÜYÜK ORANDA AZALTAN ÜLKEMİZ ASKERİ TEKNOLJİERİYLE SİYASİ NUFUS ALANLARINI ABD VE NATO ÜLKELERİ TARAFINDAN DARALTILMASINA İZİN VERMEMİŞ; DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE KURDUKLARRI ÜSLERLE ABD İN NUFUS ALANLARINA SİZMALARINI ENGELLEMİŞ VE GÖZETEGELMİŞDİR. GÜN GEÇTİKÇE DAHADA PROFESYONELLEŞEN ORDUSUYLA SINIR ÖTESİ HAREKETLERİ VE ÜSLERİYLE DİĞER ÜLKELERİNDE GÜVENLİĞİNE, BEKASINA HİZMET EDEN TSK ERİ BÖLGESEL ÜSTÜN GÜÇ OLARAK GÜVENLİĞİ VE MİLLİ BEKASI İÇİN OYUN KURAN VE OYUNBOZAN KONUMUYLA KÜRESEL BİR GÜÇTÜR. BU KONUMUYLA SİYASİ SİSTEMLER DENGESİNİN DE ÜSTÜNDEDİR Mehmetyazici1 gün önce Hepinizin .... AYHAN ERGİNÖZ-EMET1 gün önce GÜÇLER DENGESİ ARTIK ABD ALEYHİNE BOZULMAYA BAŞLIYOR. MENFAAT ÇATIŞMASI ÜZERİNE KURULAN NUFÜS ALANLARINDA ARTIK ABD VE NATO ÜLKELERİ YOK. GÜÇLER DENGESİNİ SAĞLAYAN TÜRKİYE, RUSYA, ÇİN, İRAN VE KUZEY KOREDE VAR. BU DURUM ABD İN DÜNYA GÜVENLİK SİSTEMİNDE YARATIĞI VE KAOSLARA SEBEP OLAN JANDARMA ROLÜ ÇÖZÜLÜP; MAZLUM DEVLETLER LEHİNE İSTERİK HALİNE ALAN YOK OLUŞA AN VE AN GİTMEKTESİDİR. ABD ÇIKARLARINA HİZMET ETMİYEN BU DURUM ABD NİN EKONOMİK, SİYAS VE ASKERİ NUFUS ALANLARIN DA DARALTIP YOK ETMEKTEDİR. ABD HER ALANDABU ŞEKİLDE RÜZGÂR EKİP(HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDEN CİKIP ABD MENFAATLERİNİNE HİZMETİ ÖN PLANA, DÜNYA MİLLETLERİNİN ÇIKARINI HİÇE SAYARAK ALDIĞİ İÇİN)FIRTINA OLARAK BİÇMEKTEDİR. YARATIĞI BU KAOSLARLADA DÜNYA BARIŞINI TEHDİT ETMEKTEDİR. EKONOMİK ÇÖZÜLMELERDE; TİCARETDE ÇİN PARA BİRİMİ YUANA DÖNÜLMESİ ABD MERKEZ BANKASINDA KARŞILIĞI ALTIN OLARAK BULUNMUYAN ABD NİN DÜNYA EKONOMİK SİSTEMİNE SÜRDÜĞÜ DOLAR LİKİTİLERİNİ MUAZZAM BİR ŞEKİLDE DE TEHTİD EDER DURUMA GELMİŞTİR. RUSYA, ÇİN, İRAN. TÜRKİYE VE KUZEY KORE ASKERİ TEKNOLJİERİYLE SİYASİ NUFUS ALANLARINI ABD VE NATO ÜLKELERİ TARAFINDAN DARALTILMASINA İZİN VERMEMİŞ; DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE KURDUKLARRI ÜSLERLE ABD NİN NUFUS ALANLARINA SİZMALARINI ENGELLEMİŞ VE GÖZETEGELMİŞLERDİR. EKONOMİK ALANDA KARŞILĞI BULUNAN; SİYASİ ALANDA GURUPLAŞMAYA SEBEPİYET VEREN ABD VE NATO SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ MANEVRALARI ARTIK HER ANLAMDA KARŞILIĞINI SAYGI UYANDIRACAK ŞEKİLDE BULMAKTADIR. BU SAYGINLIK DÜNYA SİYASİ ARENASINDA GİTTİKÇE EMPATİ UYANDIRMAKTA VE TARAF BULMAKTADIR. ABD İN PETROLLE KABARAN MAYMUN İŞTAHI; HEGEMONYASININA TABİ ETMEK İSTEDİĞİ BÖLGELERDE YAZIP OYNADIĞI OYUNLARA DİĞER GÜÇ DENGELERİ VE BÖLGE İNSANLARI ARTIK PRİM VERMİYOR. ABD NİN EN KISA SÜREDE BUNU İNSANLIK ADINA GÖRMESİ DİLEĞİ İLE HUZURLU, DÜNYA İÇİN. YAŞLI DÜNYAMIZINDA BUNA ÇOK İHTİYACI VAR. GÜNÜMÜZÜN DA BİR SİYASİ ASKERİ MEKANİZMA OLMA KONUMUNU EŞİT VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE SAĞLIYAMIYOR. ASKERİ VE SİYASİ ALANDA ÖNEMLİ BİR SRATEJİYE SAHİP TÜRKİYE Yİ NATO KARŞITI KOMŞULARI VE SINIR KOMŞULARI KARŞISINDA YANLIZLAŞTIRA GELMİŞLERDİR. NATONUN BU MENTALİTE Sİ KARŞISIDAKİ ARGUMANLARI BİZİM ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR. KIBRIS SAVAŞIDAN BERİ ÜLKEMİZE KARŞI UYGULANAN AMBARGOLARLA DA AYRIMLAŞTIRMA, BERİKELİŞTİRME, ÖTEKİLEŞTİRME SİYASETİYLE TAHÜTLERİNİ DE YERİNE GETİREMEZ DURUMA GELMİŞLERDİR. KENDİ KAOS SENARYOLARINA BİZİ SÜRÜKLEYİP ORTAK EDEN BU SİYASİ VE ASKERİ KİMLİK KARŞISINDA TAKINDIĞIMIZ MİLLİ POLİTİKALARLA MİLLİ SAVUNMA SANAYİNİ OLUŞTURAN, HER GEÇEN GÜN YERLİ İMKÂNLARLA OLUŞTURDUĞUMUZ TEKNOLOJİ HARİKASI SİLAHLARLA DOSTA GÜVEN DÜŞMAN KORKU VERMEKTEYİZ. BU BAĞLAMDA BU SİYASİ VE EKONOMİK BAĞLIĞI ARTIK GÖZDEN GEÇİRMENİN ZAMANI GELİP GEÇMİŞTİR, BİZİ KORE HARBİNE DÂHİL EDEN ABD NATOSU BİZİM SAYEMİZDE UZAK DOĞUDAKİ KAZANIMLARINI DİKTA POLİTİKALARIYLA KAYIP EDEREK UZAK DOĞUNUN O BÖLGESİ KUZEY KOREDE TOTALİTER REJİMLERDEKİ KİMLİK BUNALIMINDAKİ PSİKOPAT DİKTATÖRLERİ DÜNYANIN BAŞINA HABİS BİR RUH OLARAK BELA ETMİŞTİR. ŞİMDİ SIRA ORTA DOĞUNUN BU BÖLESİNDE BÖL, PARÇALA, YUT SİYASETİYLE İSRAİLE JOPOLİTİK MANEVRA ALANI AÇARAK KENDİ ENERJİ KORİDORUNU OLUŞTURMANIN PEŞİNDE. YUTMAZLAR, YUTURLAR TRUMP EFENDİ. ARTIKGÜÇLER DENGESİNDEKİ KALELERİNİ BİRBİR KAYBEDEN ABD ARTIK DÜNYA KAMUOYUNA EKTİĞİNİ BİÇMEK OLARAK ZAVALLI SENARYOSUNU BÜYÜK Ş….İ(!) VASTALISIYLA ZAFİYET VE ACİZLİK OLARAK SERGİLİYOR. DÜNYANIN HER TARAFINDAN ARTIK HESAP DEFTERLERİ YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜNLERİNE GELMEKTEDİR. BU SÜREÇİN AKİBETİ AVRUPA VE İNGİLTERDEN SONRA FEDERASYON ÇATISININ ÇATIRDAYIP; YOK OLMASIDIR. SİYASİ, EKONOMİK VE AHLAKI ÇÖKÜNTÜDE BU SÜRECE HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAKTADIR. , ABD İMPARATORLUĞUNUN SONUNU BU YÜZYIL BİTMEDEN ALLAH NASİP EDERSE HEP BERABER GÖRECEĞİZ. O ZAMAN ÇALIM ÇALIM DÜNYA SİYASİ ARENASINDA NASIL BIR GÜÇ GÖSTERECEK, NASIL BİR KABADAYILIK YAPACAK HEP BERABER BİR ZAVALININ TRAJEDİSİ OLARAK GÖRECEĞİZ ALLAH SİYASİ UZANTISI OLAN SALYASINDAN BİZLERİ KORUSUN İNŞALLAH. BU AKİBET DÜNYA İMPARATORLUKLARININ SONU OLARAK EN ÇOK KONUŞULANI DEVLETLERİN KADERİNİ BELİRLEMESİ AÇISINDAN DA EN RAHATLATICI VE İBRET OLARAK ANILIŞI OLACAKTIR AYHAN ERGİNÖZ-EMET1 gün önce GÜÇLER DENGESİ ARTIK ABD ALEYHİNE BOZULMAYA BAŞLIYOR. MENFAAT ÇATIŞMASI ÜZERİNE KURULAN NÜFÜS ALANLARINDA ARTIK ABD VE NATO ÜLKELERİ YOK. GÜÇLER DENGESİNİ SAĞLAYAN TÜRKİYE, RUSYA, ÇİN, İRAN VE KUZEY KOREDE VAR. BU DURUM ABD İN DÜNYA GÜVENLİK SİSTEMİNDE YARATIĞI VE KAOSLARA SEBEP OLAN JANDARMA ROLÜ ÇÖZÜLÜP; MAZLUM DEVLETLER LEHİNE İSTERİK HALİNE ALAN YOK OLUŞA AN VE AN GİTMEKTESİDİR. ABD ÇIKARLARINA HİZMET ETMEYEN BU DURUM ABD NİN EKONOMİK, SİYASİ VE ASKERİ NUFUS ALANLARIN DA DARALTIP YOK ETMEKTEDİR. ABD HER ALANDA BU ŞEKİLDE RÜZGAR EKİP(HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDEN CİKIP ABD MENFAATLERİNİZE HİZMETİ ÖN PLANA, DÜNYA MİLLETLERİNİN ÇIKARINI HİÇE SAYARAK ALDIĞİ İÇİN)FIRTINA OLARAK BİÇMEKTEDİR. YARATIĞI BU KAOSLARLA DA DÜNYA BARIŞINI TEHDİT ETMEKTEDİR. EKONOMİK ÇÖZÜLMELERDE; TİCARET DE ÇİN PARA BİRİMİ YUANA DÖNÜLMESİ ABD MERKEZ BANKASINDA KARŞILIĞI ALTIN OLARAK BULUNMAYAN ABD İN DÜNYA EKONOMİK SİSTEMİNE SÜRDÜĞÜ DOLAR LİKİT İLERİNİ MUAZZAM BİR ŞEKİLDE DE TEHDİT EDER DURUMA GELMİŞTİR. RUSYA, ÇİN, İRAN. TÜRKİYE VE KUZEY KORE ASKERİ TEKNOLOJİLERİYLE SİYASİ NUFUS ALANLARINI ABD VE NATO ÜLKELERİ TARAFINDAN DARALTILMASINA İZİN VERMEMİŞ; DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE KURDUKLARI ÜSLERLE ABD İN NUFUS ALANLARINA SIZMALARINI ENGELLEMİŞ VE GÖZETLİŞLERDİR. EKONOMİK ALANDA KARŞILĞI BULUNAN; SİYASİ ALANDA GURUPLAŞMAYA SEBEPİYET VEREN ABD VE NATO SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ MANEVRALARI ARTIK HER ANLAMDA KARŞILIĞINI SAYGI UYANDIRACAK ŞEKİLDE BULMAKTADIR. BU SAYGINLIK DÜNYA SİYASİ ARENASINDA GİTTİKÇE EMPATİ UYANDIRMAKTA VE TARAF BULMAKTADIR. ABD İN PETROLLE KABARAN MAYMUN İŞTAHI; HEGEMONYASININA TABİ ETMEK İSTEDİĞİ BÖLGELERDE YAZIP OYNADIĞI OYUNLARA DİĞER GÜÇ DENGELERİ VE BÖLGE İNSANLARI ARTIK PRİM VERMİYOR. ABD NİN EN KISA SÜREDE BUNU İNSANLIK ADINA GÖRMESİ DİLEĞİ İLE HUZURLU, DÜNYA İÇİN. AYHAN ERGİNÖZ-EMET1 gün önce GÜNÜMÜZÜN DA BİR SİYASİ ASKERİ MEKANİZMA OLMA KONUMUNU EŞİT VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE SAĞLIYAMIYOR. ASKERİ VE SİYASİ ALANDA ÖNEMLİ BİR SRATEJİYE SAHİP TÜRKİYE Yİ NATO KARŞITI KOMŞULARI VE SINIR KOMŞULARI KARŞISINDA YANLIZLAŞTIRA GELMİŞLERDİR. NATONUN BU MENTALİTE Sİ KARŞISIDAKİ ARGUMANLARI BİZİM ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR. KIBRIS SAVAŞIDAN BERİ ÜLKEMİZE KARŞI UYGULANAN AMBARGOLARLA DA AYRIMLAŞTIRMA, BERİKELİŞTİRME, ÖTEKİLEŞTİRME SİYASETİYLE TAHÜTLERİNİDE YERİNE GETİREMEZ DURUMA GELMİŞLERDİR. KENDİ KAOS SENARYOLARINA BİZİ SÜRÜKLEYİP ORTAK EDEN BU SİYASİ VE ASKERİ KİMLİK KARŞISINDA TAKINDIĞIMIZ MİLLİ POLİTİKALARLA MİLLİ SAVUNMA SANAYİNİ OLUŞTURAN, HER GEÇEN GÜN YERLİ İMKÂNLARLA OLUŞTURDUĞUMUZ TEKNOLOJİ HARİKASI SİLAHLARLA DOSTA GÜVEN DÜŞMAN KORKU VERMEKTEYİZ. BU BAĞLAMDA BU SİYASİ VE EKONOMİK BAĞLIĞI ARTIK GÖZDEN GEÇİRMENİN ZAMANI GELİP GEÇMİŞTİR, BİZİ KORE HARBİNE DÂHİL EDEN ABD NATOSU BİZİM SAYEMİZDE UZAK DOĞUDAKİ KAZANIMLARINI DİKTA POLİTİKALARIYLA KAYIP EDEREK UZAK DOĞUNUN O BÖLGESİ KUZEY KOREDE TOTALİTER REJİMLERDEKİ KİMLİK BUNALIMINDAKİ PSİKOPAT DİKTATÖRLERİ DÜNYANIN BAŞINA HABİS BİR RUH OLARAK BELA ETMİŞTİR. ŞİMDİ SIRA ORTA DOĞUNUN BU BÖLESİNDE BÖL, PARÇALA, YUT SİYASETİYLE İSRAİLE JOPOLİTİK MANEVRA ALANI AÇARAK KENDİ ENERJİ KORİDORUNU OLUŞTURMANIN PEŞİNDE. YUTMAZLAR, YUTURLAR TRUMP EFENDİ. ARTIKGÜÇLER DENGESİNDEKİ KALELERİNİ BİRBİR KAYBEDEN ABD ARTIK DÜNYA KAMUOYUNA EKTİĞİNİ BİÇMEK OLARAK ZAVALLI SENARYOSUNU BÜYÜK ŞOVMENİ(!) VASTALISIYLA ZAFİYET VE ACİZLİK OLARAK SERGİLİYOR. DÜNYANIN HER TARAFINDAN ARTIK HESAP DEFTERLERİ YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜNLERİNE GELMEKTEDİR. BU SÜREÇİN AKİBETİ AVRUPA VE İNGİLTERDEN SONRA FEDERASYON ÇATISININ ÇATIRDAYIP; YOK OLMASIDIR. SİYASİ, EKONOMİK VE AHLAKI ÇÖKÜNTÜDE BU SÜRECE HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAKTADI. , ABD İMPARATORLUĞUNUN SONUNU BU YÜZYIL BİTMEDEN ALLAH NASİP EDERSE HEP BERABER GÖRECEĞİZ. O ZAMAN ÇALIM ÇALIM DÜNYA SİYASİ ARENASINDA NASIL BIR GÜÇ GÖSTERECEK, NASIL BİR KABADAYILIK YAPACAK HEP BERABER BİR ZAVALININ TRAJEDİSİ OLARAK GÖRECEĞİZ ALLAH SİYASİ UZANTISI OLAN SALYASINDAN BİZLERİ KORUSUN Yusuf Celal1 gün önce Yani bu bilgi NATO'nun raporunda yeralmayı daha farklı bir uygulamamı olurdu., Bu bir durum saptaması. Ve tamamendoğru.