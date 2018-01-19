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NATO'dan Türkiye'ye önemli ziyaret

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Türkiye'ye 22-23 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği resmi ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'la görüşecek.

19 Ocak 2018 Cuma 13:54
NATO'dan Türkiye'ye önemli ziyaret

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Gottemoeller'in 22-23 Ocak'ta Ankara ve İstanbul'a gideceği duyuruldu.

Gottemoeller'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın yanı sıra birçok üst düzey yetkiliyle görüşeceği belirtilen açıklamada, Genel Sekreter Yardımcısı'nın Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezini ziyaret edeceği ve sonrasında Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacağı bildirildi.

Açıklamada, Gottemoeller'in salı günü İstanbul'da 3. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezine ziyarette bulunduktan sonra Milli Savunma Üniversitesinde konuşma yapacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 13:54
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