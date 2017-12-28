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NATO’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin gelişmeler NATO tarafından da yakından izleniyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 06:56
NATO’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

Bir NATO yetkilisi, “Hangi askeri ekipmanları alacaklarına karar verecek olanlar üye ülkelerdir. NATO için önemli olan müttefiklerin aldıkları ekipmanın birlikte işletilebilmesidir. Silahlı güçlerimizin birlikte çalışabilirliği operasyonlarımızın ve misyonlarımızın yürütülmesi için NATO açısından esastır” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de gerek daha önce Türk yetkililerle yaptığı temaslarda gerekse kamuya yönelik açıklamalarda benzer doğrultuda mesajlar vermişti.

Satışın gerçekleşmesi halinde bu NATO açısından bir ilk olacak. Bunun nedeni ise şu anda bu sistemleri kullanan herhangi bir NATO ülkesinin bulunmaması. 

Askeri ekipman alımları konusunda karar Türkiye’ye ait olsa da tercihin Rusya’dan yana yapılması NATO ve ABD'yi rahatsız ediyor. S-400’lerin NATO’nun hava savunma sistemiyle entegre şekilde işletilebilmesi söz konusu değil. Türkiye, bu sistemlerini alsa bile NATO’yla uyumlu sistemlere kapıyı kapatmadığını İttifak’a resmen iletmiş durumda.

Türk topraklarında Rus hava savunma sistemlerinin bulunmasının Türkiye’de konuşlandırılmış ya da faaliyette bulunan ittifak unsurları açısından sorun yaratacağı iddia ediliyor.

ÜRETİCİ ABD’NİN LİSTESİNDE

NATO’nun en önemli üyesi ABD açısından ‘sıkıntı’ düzeyi biraz daha yüksek. S-400’lerin üreticisi olan firma ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor. 

Şimdiye kadar satış gerçekleşmediği için tartışmalar da belli bir düzeyde kalmıştı ancak satış aşamasından sonra NATO içi tartışmalarda farklı bir boyuta geçilme ihtimali bulunuyor.

Hürriyet

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 06:56
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