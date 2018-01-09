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NATO'dan tarihi itiraf: Putin'i hafife aldık

NATO eski Genel Sekreteri De Hoop Scheffer, NATO'nun hamlelerini eleştirirken, Rusya'nın kırmızı çizgilerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

09 Ocak 2018 Salı 19:18
NATO'dan tarihi itiraf: Putin'i hafife aldık

De Hoop Scheffer, Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada NATO'nun, Rusya'nın "kırmızı çizgilerine" saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

"UKRAYNA VE GÜRCİSTAN'A VERİLEN SÖZLER, RUSYA'YI KIŞKIRTTI"

İttifakın, Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik sözü vermesinin Putin'in radikalleşmesine neden olduğunu söyleyen Scheffer, Rusya liderinin eski Sovyetler Birliği dönemindeki agresif tutumuna geri dönmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Scheffer, 2008'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Zirvesi'nde, Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik için yeşil ışık yakıldığını anımsattı. Putin'in o dönem kendisine, "Sayın Genel Sekreter, böyle bir şey olamaz, olmayacak" dediğini aktardı.

BUSH ISRAR ETMİŞTİ

Bu tepkiyi anlaşılabilir olarak değerlendiren Scheffer, Almanya Başkanı Merkel'in itirazına rağmen, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un ısrarı üzerine NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna için kapıyı araladığını anlattı.

PUTİN'İN TEPKİSİNİ HAFİFE ALDIK

Scheffer, o zaman Putin'in tepkisini hafife aldıklarını belirterek, "O zaman bütün üyeleri tek çizgide tutmak için çok şey yapılmalıydı" dedi.

Bu gelişme üzerine Moskova'nın daha radikal bir çizgiye geldiğini vurgulayan Scheffer'e göre, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği artık daha fazla sorun oluşturmayacak.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:18
  1. De Hoop Scheffer
  2. Hollanda
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