NATO'dan sürpriz 'Türkiye' kararı

NATO, İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen saldırı nedeniyle genel merkezde bayrakları yarıya indirme kararı aldı.

NATO'dan sürpriz 'Türkiye' kararı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 13:25
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Bayrakların yarıya indirilmesini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg teklif etti. Stoltenberg, üye ülkelere "Müttefik Türkiye'deki terör saldırısının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına NATO karargahının şeref meydanındaki üye ülkelerin bayrakları ile İttifak'ın simge bayrağının yarıya indirilmesi" teklifinde bulundu. 

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

NATO üyesi tüm ülkeler de Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak amacıyla Stoltenberg'in teklifini oy birliği ile kabul etti. Bayraklar, 2 gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde kalacak.

 
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