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NATO'dan şaşırtan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, Zeytin Dalı Harekatı hakkında “Şeffaf, profesyonel ve doğrudan amaca yönelik” nitelendirmesinde bulundu.

28 Ocak 2018 Pazar 10:16
NATO'dan şaşırtan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması

Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak ve terörle mücadele için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na, operasyon esnasında Ankara'ya ziyaret düzenleyen NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'den övgü açıklamalar geldi.

Ankara ziyaretinin dönüşünde Almanya'nın Deutsche Welle haber sitesine konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, Türkiye'deki temaslarından son derece memnun kaldığını belirtirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütme biçimini ise övdü.

"Afrin'de sahadaki gelişmeler konusunda herkes çok dikkatliydi. Türk Savunma Bakanlığı'ndan ve diğer kurumlardan görüştüğüm yetkililer benimle son derece şeffaf konuştu." diyen Gottemoeller, harekat hakkında "Şeffaf, profesyonel ve doğrudan amaca yönelik" ifadelerini kullandı.

Bilgi akışının son derece iyi olduğunu vurgulayan Gottemoeller, "Tüm NATO üyeleri son yıllarda terörle boğuşuyor ancak Türkiye, kendi topraklarında en çok terör tehdidiyle karşılaşan ülke. Bunu açıkça kabul ediyoruz, bir diğer deyişle Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var." ifadelerini kullandı.

İRTİBAT KANALI AÇIK

NATO'nun uluslararası hukuk çerçevesine önem gösterdiğinin altını çizen Gottemoeller, Türkiye'nin ABD'yle sahada doğrudan karşı karşıya gelmemesi için de iletişim kanallarını sürekli açık tuttuğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD askerlerinin karşı karşıya gelmesinden endişe duyduğunu aktaran sekreter yardımcısı, iki ülke arasındaki iletişim biçimi halihazırdaki gibi iyi işlediği takdirde böyle bir durum yaşanmayacağını aktardı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 10:16
  1. NATO
  2. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. ABD
  • SmtSmt1 sa önce
    Şaşırtan bi yorum bırakın abi bunları adamlar biz uçakların füzeleri nereye gittiğini hepsini pkk lılara söylüyorlar sonra rahat takılıyorlar rahat konuşmalar İnanma abi İnanma ne Ne Mutlu TÜRKİYEM deyine
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    İyi polis kötü polis oyununda nato iyi polis olmuş, Abd kötü polis. Yemezler canım, kumda oynayın, kumda!!!
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