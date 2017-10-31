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NATO'dan S-400 açıklaması

Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir" dedi.

31 Ekim 2017 Salı 17:24
NATO'dan S-400 açıklaması

Japonya'nın başkenti Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması imzalayarak aldığı yeni hava savunma imkanların yatırım yapma kararı, bu ülkenin ulusal kararıdır" dedi.

TÜRKİYE'NİN BİR TALEBİ OLMADI

Stoltenberg, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımı hakkında "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir" diyerek S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söylemişti.

ABD S-400'LERE KARŞI

ABD başta olmak üzere bir takım ülkeler, NATO'yu bahane ederek, sistemlerin birliğe zarar vereceği ve uyumlu olmadığı gerekçesiyle satın alınmasını yanlış olarak değerlendirmişti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:24
  1. nato
  2. S-400 füzeleri
  3. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Siz, İsteseniz deİstemeseniz de, S -400 leri Alacağız. Hiç Şüphesiz. Anladınız mı. ABD.
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