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NATO'dan "nükleer silah" çıkışı: İmkansız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 00:04
NATO'dan "nükleer silah" çıkışı: İmkansız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili, "Çin, Rusya ve Kuzey Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez" dedi.

Stoltenberg, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası"nda yaptığı konuşmada, "Nükleer silahsız dünya" fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.

NATO BU ANLAŞMAYI DESTEKLEMİYOR

Genel Sekreter Stoltenberg, "Çin, Rusya ve Kuzey Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 00:04
  1. NATO
  2. Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması
  3. nükleer silahlar
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202326 dk önce
    Sen git oraya bir Türk gelsin bakalım o zaman görürüz olurmu olmazmıymış
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202327 dk önce
    Sen git oraya bir Türk gelsin bakalım o zaman görürüz olurmu olmazmıymış
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202327 dk önce
    Sen git oraya bir Türk gelsin bakalım o zaman görürüz olurmu olmazmıymış
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202327 dk önce
    Sen git oraya bir Türk gelsin bakalım o zaman görürüz olurmu olmazmıymış
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