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NATO'dan Kuzey Kore'ye kınama

NATO, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini kınadı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:01
NATO'dan Kuzey Kore'ye kınama

NATO, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini sert bir dille kınadı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği, daha önce görülmemiş boyuttaki kıtalararası menzilli balistik füze denemesinin "en sert şekilde kınandığı" belirtildi.

Kuzey Kore'nin bu ve diğer füze denemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'nin, ittifaka, küresel barış ve güvenliğe teşkil ettiği tehdit büyüyor." ifadeleri kullanıldı.

İLAVE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Açıklamada, NATO'nun, BM'nin Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulama yönündeki çalışmalarının desteklendiğinin altı çizildi.

Uluslararası topluma, mevcut yaptırımları tam olarak uygulama çağrısında da bulunulan açıklamada, Kuzey Kore'ye nükleer programını sonlandırması için baskı yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin kışkırtıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarından derin kaygı duyulduğu ifade edilerek, Kuzey Kore'nin tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmesi çağrısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:01
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