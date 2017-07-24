Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NATO'dan Konya önerisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Alman milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretine ilişkin bir öneri sunduğu belirtildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
NATO'dan Konya önerisi

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.

Cazalet, bunun için Stoltenberg'in Alman ve Türk hükümet temsilcileriyle temasa geçtiğini kaydederek, herkes için kabul edilebilir bir çözüme en kısa zamanda ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte de yazılı açıklamasında, Stoltenberg'in önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Otte, Stoltenberg'in inisiyatifiyle milletvekillerin NATO üslerini ziyaretine ilişkin konunun ortaklar arasında tümüyle çözülmesini ümit ettiğini aktardı.

'TÜRKİYE İLE NATO ARASINDA BİR KONU'

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı değerlendirmede, böyle bir ziyaretin NATO kapsamında yapılmasını doğru bulduğunu dile getirerek, "Bu, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili bir konu değil, NATO ve Türkiye arasındaki bir konudur." iddiasında bulundu.

Alman makamlardan, Almanya Federal Meclisinin Savunma Komisyonu üyelerinin 17 Temmuz'da, NATO kapsamında Konya üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmek istediği ancak Türkiye'nin bu ziyaretin ertelenmesini talep ettiği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
  1. nato konya
  2. almanya konya
  3. nato
  • abdoabdo11 dk önce
    muhakkak bir hinoğlu hinlik peşindeler. almayın içeri
  • MM31 dk önce
    Nato turkiyenin dusmani .muslumanlarin dusmani.
  • vatansevervatansever42 dk önce
    Oglum askerinizi mi yedik?ne halt yemeye geleceksiniz?bizimde nato da gorevli askerlerimiz var..nato da gorevli hainlere kucak actiniz..awacs lari cektiniz,darbe yaptiniz.....vs siz ne yuzsuz adamlarsiniz ya...alin konyadakikeride defolup gidin
  • IboIbo53 dk önce
    Sakin ha izin verilmeye bu soysuzlar bize acik acik dusmanlik ediyorlar.
  • mehmet mehmet 53 dk önce
    NE VAR DURMADAN GELİYORSUNUZ ÇOK ÖZLÜYORSANIZ ALIN O SÜMSÜK ZİBİDİ KORKAK ASKERLERİNİZİDE GÖTÜRÜN BAŞINIZA ÇALIN
  • hrnhrn53 dk önce
    GELMESİNLER Biz istemiyoruz,zaten nato poku ile ab beraber yaptırdılar darbe girişimini
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Almanya kıvırmaya başladı: Türkiye önemli bir partner
  1. Almanya kıvırmaya başladı: Türkiye..
  2. Mescid-i Aksa'yı gördüm..
  3. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa görüşmesi
  4. Çin'den kritik 'Suriye' mesajı!
  5. 9 terörist öldürüldü, tepeye Türk..
  6. İsrailli teröristler, bir Filistinliyi..
  7. TÜBİTAK görevlisinin evde yaptığı..
  8. İhraç edilmişti... O komutan TSK'ya..
  9. Kripto imam hala öğretmen olarak görev..
  10. DAEŞ'in hücre evinde FETÖ kitapları..
  11. Hacıhaliller Çok Amaçlı Salon yeni..
  12. NATO'dan Konya önerisi
  13. Üçgen'de geri sayım
  14. Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri..
  15. Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?
  16. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
  17. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
  18. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
  19. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
  20. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir