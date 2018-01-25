Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyesi olarak Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.

25 Ocak 2018 Perşembe 21:01
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

Stoltenberg'in ofisinden yapılan açıklamada, "Türkiye bu hafta Suriye'nin kuzeyindeki harekâta ilişkin NATO'daki müttefiklerini bilgilendirdi" ifadesi yer aldı.

HAVA SAVUNMA DESTEĞİ

Açıklamada, Türkiye'nin terörden en çok muzdarip olan NATO üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, İttifak'ın Türkiye'ye Suriye'den atılan füzelere karşı hava savunma desteği sağladığı aktarıldı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 21:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaza süsü verilmiş infaz çıktı
    1. Kaza süsü verilmiş infaz çıktı
    2. NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    3. Putin'den İslam için önemli hamle!
    4. YPG'liler cenazelerini kaldırmaya..
    5. Mehmetçik vurdukça dolar çakılıyor! 3..
    6. Dışişleri'nden Çipras'a: Sen kendi..
    7. TSK'dan flaş Afrin açıklaması
    8. Avrupa Birliği'nde Türkiye tartışması:..
    9. Niğde'de kamuda çalışan engelli ve..
    10. Afrin'deki zırhlı araçlarda dikkat..
    11. ABD, Ankara'dan cevabı alınca çark etti
    12. Ankara'dan Çipras'a sert yanıt: Kendi..
    13. Davos öncesi ahlaksız Trump'ın..
    14. Siirt'teki bir ahırda PKK cephaneliği..
    15. Isparta'da 'torbacı' operasyonu
    16. Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı:..
    17. Ümraniye Belediyesi İle Türkiye..
    18. İHH Suriye’de 181 yetim aileye çamaşır..
    19. İstanbul'un kayıp treni tüm..
    20. Galatasaray'da iki istifa birden
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
    'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'