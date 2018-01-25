NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyesi olarak Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.25 Ocak 2018 Perşembe 21:01
Stoltenberg'in ofisinden yapılan açıklamada, "Türkiye bu hafta Suriye'nin kuzeyindeki harekâta ilişkin NATO'daki müttefiklerini bilgilendirdi" ifadesi yer aldı.
HAVA SAVUNMA DESTEĞİ
Açıklamada, Türkiye'nin terörden en çok muzdarip olan NATO üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, İttifak'ın Türkiye'ye Suriye'den atılan füzelere karşı hava savunma desteği sağladığı aktarıldı.