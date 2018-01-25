NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

Stoltenberg'in ofisinden yapılan açıklamada, "Türkiye bu hafta Suriye'nin kuzeyindeki harekâta ilişkin NATO'daki müttefiklerini bilgilendirdi" ifadesi yer aldı.

HAVA SAVUNMA DESTEĞİ

Açıklamada, Türkiye'nin terörden en çok muzdarip olan NATO üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, İttifak'ın Türkiye'ye Suriye'den atılan füzelere karşı hava savunma desteği sağladığı aktarıldı.