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NATO'dan flaş S-400 açıklaması!

NATO'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, İttifak'ın üyesi olan Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemleri konusunda karar alma hakkına sahip olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:39
NATO'dan flaş S-400 açıklaması!

Rus basınına konuşan NATO yetkilisi, "Müttefiklerimiz, hangi askeri teçhizatları alacaklarına karar verme hakkına sahip" dedi.

Bugün itibarıyla hiçbir NATO ülkesinin S-400 sistemlerini kullanmadığına da dikkat çeken yetkili, Türkiye'nin yaptığı anlaşma hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:39
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