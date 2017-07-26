NATO'dan flaş S-400 açıklaması!
NATO'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, İttifak'ın üyesi olan Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemleri konusunda karar alma hakkına sahip olduğunu söyledi.26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:39
Rus basınına konuşan NATO yetkilisi, "Müttefiklerimiz, hangi askeri teçhizatları alacaklarına karar verme hakkına sahip" dedi.
Bugün itibarıyla hiçbir NATO ülkesinin S-400 sistemlerini kullanmadığına da dikkat çeken yetkili, Türkiye'nin yaptığı anlaşma hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.