NATO'dan flaş S-400 açıklaması!

Rus basınına konuşan NATO yetkilisi, "Müttefiklerimiz, hangi askeri teçhizatları alacaklarına karar verme hakkına sahip" dedi.

Bugün itibarıyla hiçbir NATO ülkesinin S-400 sistemlerini kullanmadığına da dikkat çeken yetkili, Türkiye'nin yaptığı anlaşma hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.