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NATO'dan flaş Rusya açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna bağlamında NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var." dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:06
NATO'dan flaş Rusya açıklaması!

NATO ve Rusya arasında diyalog kurmanın zaman zaman zor olabileceğini kaydeden Stoltenberg, gerginliklerin arttığı dönemelerde iletişim kanallarını açık tutmanın önemine vurgu yaptı.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna, Afganistan ve şeffaflık bağlamında risk azaltma konularını "açık ve yararlı" şekilde ele aldıklarını belirtti.

'CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR'

Stoltenberg, "Ukrayna bağlamında NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var. Kırım konusu ve doğu Ukrayna'daki çatışma anlaşma sağlanamayan konular arasında. Çatışma bölgesinde hala ağır silahlar bulunuyor." dedi.

Stoltenberg ayrıca, Minsk Anlaşması'nın çatışmanın çözülmesi için en iyi seçenek olduğunu ancak tam uygulanması ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:06
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