Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NATO'dan Ege'deki gerilime ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde provokasyonlarına yönelik açıklamada bulunarak, “Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor" dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:19
NATO'dan Ege'deki gerilime ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerginliğe dair, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'la Türkiye arasında Ege'de yaşanan gerginliğe ilişkin Stoltenberg, konuyu her iki ülkenin savunma bakanlarıyla görüştüğünü ve taraflara itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, her iki ülke başbakanının telefonda konuya ilişkin görüşme yapmasını olumlu karşıladığına dikkati çekerek, iletişimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO çatısı altında olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde hafta başında Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanmıştı. Yunan Sahil Güvenlik botlarının 12 Şubat gecesi Türkiye'ye ait olan Kardak Kayalıkları civarında tehlikeli manevralar yapması, iki ülke arasında gerginliğin yeniden artmasına neden olmuştu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:19
  1. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  2. Ege Denizi
  3. Yunanistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozdağ'dan ABD'ye sert çıkış: Türkiye'ye karşı...
    1. Bozdağ'dan ABD'ye sert çıkış:..
    2. Dolmabahçe'de hareketli dakikalar!
    3. NATO'dan Ege'deki gerilime ilişkin..
    4. Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde..
    5. Afrin'de yakalanan YPG'li teröristten..
    6. Süleymani, İsrail'i böyle tehdit etti:..
    7. TSK, terör örgütünü oradan da sürdü
    8. Polis noktasına EYP'li saldırıya 3..
    9. Konyaspor'dan olağanüstü kongre mesajı
    10. Kayseri'de FETÖ bahanesiyle..
    11. Türkiye'nin yeni sırası belli oldu
    12. İstanbul Beyoğlu'nda yakalanan 3 ton..
    13. Selahattin Demirtaş'tan Yasin Börü..
    14. A Milli Takım sıralamada 3 basamak..
    15. Elçiliklere gönderilen zarflar..
    16. ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını..
    17. Çin'de H7N4 ilk kez bir insanda görüldü!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi..
    19. Türk askeri Cinderes'e dayandı!..
    20. İsrail'den Esed rejimine sert uyarı!
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?