NATO Rusya için harekete geçti

ABD merkezli bir haber sitesine göre, NATO'nun Rusya'yla potansiyel çatışmada zayıf yönlerini güçlendirme amacıyla iki yeni birimin kurulmasına onay vermeyi planladığı iddia edildi.

Söz konusu yeni birimlerin birimin onay bekleyen tavsiyeler, insan ve maddi kaynakların daha hızlı taşınması üzerinde odaklanacak lojistik idaresi ile Avrupa’nın Atlantikve Kuzey Buz Okyanusu sularındaki deniz yolları ile komünikasyonların korunmasından sorumlu olması öngörülüyor.

NATO üye ülkelerinin savunma bakanları, konuya ilişkin teklifi kasım ayındaki toplantıda değerlendirecek.