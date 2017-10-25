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NATO Rusya için harekete geçti

NATO'nun Rusya'yla potansiyel çatışmada zayıf yönlerini güçlendirme amacıyla iki yeni birimin kurulmasına onay vermeyi planladığı iddia edildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:56
NATO Rusya için harekete geçti

ABD merkezli bir haber sitesine göre, NATO'nun Rusya'yla potansiyel çatışmada zayıf yönlerini güçlendirme amacıyla iki yeni birimin kurulmasına onay vermeyi planladığı iddia edildi.

Söz konusu yeni birimlerin birimin onay bekleyen tavsiyeler, insan ve maddi kaynakların daha hızlı taşınması üzerinde odaklanacak lojistik idaresi ile Avrupa’nın Atlantikve Kuzey Buz Okyanusu sularındaki deniz yolları ile komünikasyonların korunmasından sorumlu olması öngörülüyor.

NATO üye ülkelerinin savunma bakanları, konuya ilişkin teklifi kasım ayındaki toplantıda değerlendirecek. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:56
  1. NATO
  2. Rusya
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET3 sa önce
    RUSYA TAKTİK BALİSTİK FÜZELERLE NATOYA KARŞI GÖRÜNÜR BİR ÜSTÜNLÜK SAĞLAMIŞ DURUMDA ÖYLEKİ S-400 VES-500LER AMERİKAN TAHAAD(TERMİNAL YÜKSEK İRTİFA ALANI SAVUNMASI)NI MENZİL OLARAK(TAHAAD LARIN 200KM,S-400LERİN 400KM,S-500 LERİN 500KM).İKİYE HATTA S-500LERDE NERDEYSE ÜÇE KATLAMIŞ DURUMDA. TAHAAD HEDEFE BİR FÜZE GÖNDERİRKEN S-400,S-500 LER AYNI ANDA ON AYRI HEDEFE KİLİTLENEREK BÜYÜK KÜÇÜK TÜM HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VE HAVA ARAÇLARINA AYNI ANDA YOK EDİYOR. RUS ORDUSU MODERN VE KLASİK SAVAŞLARDA TEKNOLOJİ OLARAK ARTIK BELİRLİ BİR BELİRGİNLİK HİSSETİRİYOR. AYNI ZAMANDA LAZER GÜDÜMLÜ MERMİLERLLE KLASİK SAVAŞLARDA NOKTA ATIŞLARIYLA TÜM HABERLEŞME AĞLARINI, SİSTEMLERİNİ VE LOJİSTİK İKMAL ÜNİTELERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRMEKLE KALMAYIP; MODERN SAVAŞLARDA, NATO VE ABD MÜTTEFİKLERİNE KARA SINIRLARI İÇİNDEKİ SRATEJİK NOKTALARI AYNI MERKEZDEN AYNI ANDA 1200 İLE 2000 ADET; KİLOTON OLARAK DÜŞÜK AMA KARŞI TARAFA TESLİM BAYRAĞI ÇEKTİRECE KADAR ETKİLİ NOKTA ATIŞI YAPA BİLEN NÜKLER FÜZELERLE YOK ETME KAPASİTESİNE SAHİP. YANİ BU SİSTEMLERİN YANINDA NATON UN GEÇ KALMIŞ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ESKİ KLASİK SAVAŞ FİLİMLERİNİN SENARYOLARI GİBİ. BU ÜSTÜNLÜĞÜ UZAYDA ENÇOK GÖZETLEME UYDUSUNA SAHİP ÇİNLE KENDİ GÖZETLEME UYDULARINI ENTEGRE ETMİŞ DURUMDA, YANİ YERDE HER UÇAN KUŞU AYRINTISIYLA TESPİT EDİYORLAR. NATOYA GELİNCE MERKEZİ BİR ENTEGRASYONU ÜYE ÜLKELERİN BÖLGESEL KİMLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞİLDE STRATEJİK KONUM ÜZERİNDEN ADİLANE BİR ŞEKİLDE SAĞLAMASI LAZIM, BUNU BAŞARAMAZS

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