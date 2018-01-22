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NATO'dan Ankara'ya önemli ziyaret

Afrin Harekatı'nda üçüncü güne girilirken NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller Ankara'ya geldi

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:22
NATO'dan Ankara'ya önemli ziyaret

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:22
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