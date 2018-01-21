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NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin açıklama yapan NATO, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi.

21 Ocak 2018 Pazar 15:36
NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklama

Türkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekilen açıklamada, kendini savunma hakkı ön plana çıkarılırken ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemine dikkat çekildi.

NATO’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin operasyon konusunda NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiği belirtildi. NATO yetkilisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğuna dikkat çekti. Stoltenberg, geçen salı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

NATO’nun Suriye’de sahada olmadığını vurgulayan NATO yetkilisi, “Küresel Koalisyon’un üyeleri olarak odakta ortak düşmanımız olan DEAŞ’ın yenilmesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:36
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