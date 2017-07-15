NATO'dan 15 Temmuz mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki 15 Temmuzdarbe girişiminin birinci yıl dönümüyle ilgili, "NATO üyelerimizin herhangi birinde demokrasiye zarar verecek herhangi bir girişimin kabul edilemez olduğunu güçlü şekilde belirtmek isterim." dedi.

TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ MESAJI

Darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımlayan Stoltenberg, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin hemen ardından NATO'nun değerli müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu ve girişimi anında kınadığını hatırlattı.

"ŞOKU HALA UNUTMADIM"

Stoltenberg, darbe girişiminin ardından Ankara'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Darbe girişimcileri tarafından meclis binasına verilen zararı gördüğümdeki şoku hala unutmadım." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SEÇİLMİŞ HÜKÜMETİNE..."

O gece hayatını kaybedenleri saygıyla andığını aktaran Stoltenberg, açıklamasına şöyle devam etti: "NATO üyelerimizin herhangi birinde demokrasiye zarar verecek herhangi bir girişimin kabul edilemez olduğunu güçlü şekilde belirtmek isterim. Türkiye'nin seçilmiş hükümetine ve demokratik kurumlarına yönelik bu hain girişime karşı dimdik duran Türk halkını takdirle anıyorum."









