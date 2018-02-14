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NATO'da kritik görüşme başladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi, görüşme başladı

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:20
NATO'da kritik görüşme başladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO ve Türkiye Daimi Temsilciliği yetkililerince karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi başladı.

Programı kapsamında ilk olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşen Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile ayrı ayrı bir araya gelecek, Nükleer Planlama Grubu Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak.

Canikli'nin, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi TSİ 20.00'de gerçekleşecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın değerlendirileceği görüşmede, bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na iştirak edecek.

Aile fotoğrafı çekiminde de yer alacak Canikli'nin, ilk günkü programı NATO Savunma Bakanları çalışma yemeğiyle sona erecek.

 

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:20
  1. Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı
  2. Milli Savunma Bakanı Canikli
  3. PKK PYD

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