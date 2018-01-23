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NATO: Türkiye'nin güvenliğini koruma hakkı var

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Türkiye'nin güvenliğini koruma hakkı olduğunu ancak Afrin harekatı sırasında tehditlere orantılı yanıt verilmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg'in Erdoğan'la yaptığı görüşmelerden memnun olduğunu aktardı.

23 Ocak 2018 Salı 20:13
NATO: Türkiye'nin güvenliğini koruma hakkı var

Türkiye ziyareti sırasında Ankara'da NTV'ye açıklamalarda bulunan Gottemoeller, "Türkiye, sınırlarında terör tehdidiyle en sık karşı karşıya kalan ülke ve bu korkunç tehditle mücadele ediyor. Suriye'deki Kürt silahlı oluşumlarından endişe duymak için meşru gerekçeler mevcut. Ancak tehditler ve bunlara verilen yanıtlar arasında dengeyi korumak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

'NATO ÜYELERİ ARASINDA BAZEN ANLAŞMAZLIKLAR OLABİLİYOR'

Gottemoeller, Suriye'deki Kürt silahlı oluşumlarına silah sevkiyatı nedeniyle Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilimi de değerlendirdi.

Gottemoeller, "NATO, büyük bir aile ve üyeleri arasında bazen anlaşmazlıklar oluyor. Türkiye NATO için çok önemli ve İttifak'ın en eski üyelerinden biri. Üyelerimiz arasındaki tartışmaların çözülmesine bir aile olarak yardım edebiliriz. NATO müzakere masasında olacak ve Türkiye bu konuyu gündeme getirebilir" diye konuştu.

'STOLTENBERG, ERDOĞAN'LA YAPTIĞI GÖRÜŞMELERDEN MEMNUN'

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Gottemoeller, Stoltenberg'in Erdoğan'la yaptığı görüşmelerden memnun olduğunu aktardı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:13
  1. NATO
  2. NATO ÜYELERİ
  3. STOLTENBERG
  4. ERDOĞAN
  5. Jens Stoltenberg
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Türkiye ve ABD
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202317 dk önce
    Her yere maydanoz olmayın yeter...zaten bizim muhattabımız nato olamaz çünkü Misaki Milli sınırları içinde hareket etmekteyiz...
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