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NATO toplantısında Amerika bakanının yüzüne söyledi!

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Sınırlarımızı korumak için Afrin'in terörden temizlenmesi konusunda kararlıyız.'' dedi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:24
NATO toplantısında Amerika bakanının yüzüne söyledi!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,  İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "DEAŞ'la  Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı"na, katıldı. Edinilen bilgiye göre Canikli, Türkiye'nin terörizmle mücadeleye  katkılarını ve DEAŞ, PYD/YPG/PKK başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle  mücadelede uluslararası toplumdan beklentilerini dile getirdi.

Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere koalisyona  en fazla destek veren 15 ülkenin savunma bakanlarının davetli olduğu toplantıda  konuşan Canikli, terör örgütü DEAŞ ile yalnızca Türkiye'nin samimi olarak  mücadele ettiğini belirtti.

ABD SAVUNMA BAKANININ YÜZÜNE SÖYLEDİ

 Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de katıldığı  toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hudutlar ile bölgede güvenlik ve  istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD-PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ  mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı  ve zulmünden kurtarmak" amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na  ilişkin bilgi verdi, harekatın amacını anlattı.

Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın, Türkiye için tehdit olduğuna dikkati  çeken Canikli, şunları ifade etti: "Sınırlarımızın güvenliği için PYD/PKK başta olmak üzere terör  örgütleriyle mücadele zorunlu. Sınırlarımızı korumak için Afrin'in terörden  temizlenmesi konusunda kararlıyız. Türkiye sonuna kadar gidecek. Ülkemiz 66  yıldır NATO'ya katkı sağlıyor ancak NATO ülkeleri, toprak bütünlüğünü tehdit eden  terör unsurlarına karşı Türkiye'ye yeterince destek vermiyor."  ABD Savunma Bakanı Mattis başta olmak üzere koalisyonu destekleyen  ülkelerin savunma bakanları ise Türkiye'yi sınırlarını koruması konusunda haklı  bulduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:24
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