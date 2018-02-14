NATO toplantısında Amerika bakanının yüzüne söyledi!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı"na, katıldı. Edinilen bilgiye göre Canikli, Türkiye'nin terörizmle mücadeleye katkılarını ve DEAŞ, PYD/YPG/PKK başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentilerini dile getirdi.

Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere koalisyona en fazla destek veren 15 ülkenin savunma bakanlarının davetli olduğu toplantıda konuşan Canikli, terör örgütü DEAŞ ile yalnızca Türkiye'nin samimi olarak mücadele ettiğini belirtti.

ABD SAVUNMA BAKANININ YÜZÜNE SÖYLEDİ

Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de katıldığı toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD-PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak" amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi, harekatın amacını anlattı.

Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın, Türkiye için tehdit olduğuna dikkati çeken Canikli, şunları ifade etti: "Sınırlarımızın güvenliği için PYD/PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele zorunlu. Sınırlarımızı korumak için Afrin'in terörden temizlenmesi konusunda kararlıyız. Türkiye sonuna kadar gidecek. Ülkemiz 66 yıldır NATO'ya katkı sağlıyor ancak NATO ülkeleri, toprak bütünlüğünü tehdit eden terör unsurlarına karşı Türkiye'ye yeterince destek vermiyor." ABD Savunma Bakanı Mattis başta olmak üzere koalisyonu destekleyen ülkelerin savunma bakanları ise Türkiye'yi sınırlarını koruması konusunda haklı bulduklarını kaydetti.