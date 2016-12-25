Cloudflare

NATO suikastında gizli servis şüphesi

Teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştıran NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon suikastinin arkasında, AB üyesi bir NATO ülkesinin istihbarat servisi olduğu şüphesi var.

NATO suikastında gizli servis şüphesi
Eklenme: 25 Aralık 2016, 19:34
Bu haber 1.825 kez okundu

Avrupa'yı sarsan NATO Genel Denetçisi Yves suikasti'nin arkasında hem NATO hem de AB üyesi bir ülkenin istihbarat servisinin olduğu ortaya çıktı. Söz konusu istihbarat örgütünün, Avrupa'daki terör unsurlarını yönlendirdiği belirtiliyor. Chandelon'un bu gizli servisin özel şirketler ve bağlantılar aracılığıyla Avrupa'daki terör yapılanmalarını yönlendirdiğini tespit etmesi üzerine hedef seçildiği konuşuluyor. Bu konunun da Avrupa'da son dönemde ırkçılığı tırmandıran terörist saldırıların planlayıcılarına uzanan derin bir çalışma gerektirdiğine işaret ediliyor.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİLER


Teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon'un, Belçika'nın Andenne şehrinde 16 Aralık'ta ölü bulunduğu olayın perde arkası aydınlanıyor. İntihar süsü verilen olayda gizli servis şüphesi ortaya çıktı. NATO'nun terörizmle mücadelesinin finansman boyutu üzerinde çalışan Chandelon'un ölümüne ilişkin Belçika'da NATO çevrelerinde ürkütücü bir iddia konuşuluyor. Chandelon'un, yaptığı çalışma kapsamında, NATO üyesi bir Avrupa ülkesinin istihbarat servisinin, özel şirketler ve bağlantılar aracılığıyla Avrupa'daki terör yapılanmalarını yönlendirdiğini tespit etmesi üzerine hedef seçildiği iade ediliyor. NATO çevrelerinde, Chandelon'un susturulmak için öldürüldüğü söylentisi hakim. Bu hücreyi ortaya çıkarmak için derin bir çalışmanın gereğine işaret ediliyor.

AŞIRI SAĞI DESTEKLEYEN HÜCRELER


Bu söylentiler ise dikkatleri Avrupa'da son dönemde tırmandırılan aşırı sağ akımı destekleyen terörist saldırılara çevirdi. Suikasti, Avrupa'da aşırı sağ siyaseti destekleyen devlet içerisindeki hücrelerin gerçekleştirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Son olarak bu tip olayların örneğine Almanya'nın Berlin kentindeki saldırıda rastlanmıştı. Terörist saldırı, aşırı ırkçılara alan açmış ve toplumsal ayrışmaları körüklemişti. Chandelon'un bir cinayete kurban gittiğine ilişkin güçlü deliller bulunurken, intihar süsü vermek için, olayın 40-50 bin Avro borçlu olduğu bir arkadaşının evinin yakınlarında gerçekleştirildiği öğrenildi..

BİR HAFTADA ÜÇ SUİKAST


NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon Belçika'nın ölümüyle birlikte son bir haftada öldürülen üst düzey yetkili sayısı üçe çıkmıştı. Pazartesi günü, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov suikaste uğramış, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov da Rusya'daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Solak olduğu belirtilen Chandelon'un, bulunduğunda silahın sağ elinde olması ve kendi adına kayıtlı üç silah varken yanında başka bir silahla bulunması suikast iddialarını güçlendirmişti. Eski FBI çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon'un, ölümü halinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığını, bu belgelerin hafta başında polise gönderildiğini açıklamıştı. Edmonds ayrıca, Chandelon'un elinde silah bulunmasının da intihar eden bir kişi için ihtimal dışı olduğunu kaydetmişti 

 
EtiketlerChandelonBELÇİKANATO
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Siyonist işgalciler 'Yusuf Makamı'nda terör estirdi!Siyonist işgalciler 'Yusuf Makamı'nda terör estirdi!

Batı Şeria'nın Nablus bölgesindeki "Yusuf makamı"nı basan fanatik işgalci Yahudi…

Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!

Kanada'nın Quebec eyaletinde 2 ay önce saldırı düzenlenen Mescit kundaklandı.

Büyük skandal: PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı!Büyük skandal: PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı!

Yayınladığı raporlar ve paylaşımlarla uluslararası alanda tepki ile karşılanan Kenneth…

Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladıHalep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı

Beşar Esed'ın, ailesiyle birlikte Halep'te bir Katolik kilisesini ziyaret ederek…

Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!

Irak’ın Musul kentini DAEŞ’den geri almak için düzenlenen operasyonu katılan…

Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştilerTerör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler

Sincar’daki varlığı tehlikeye düşünce feryat eden terör örgütünün sesini İran…

Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki sıcak noktaların sayısında azalma…

İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Eski MİT…

Uçağın düşüş nedeni şok etti!Uçağın düşüş nedeni şok etti!

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının inişe…