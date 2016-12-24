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NATO şokta! Aracında suikaste uğradı

NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika’da arabasında başından vurulmuş halde bulundu. 16 Aralık’ta gerçekleşen şüpheli ölüm medyadan gizlendi.

NATO şokta! Aracında suikaste uğradı
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:03
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Teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika'nın Andenne şehrinde ölü bulundu. Chandelon'un cesedine, iş yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta, arabasında başından vurulmuş haldeyken ulaşıldı. Yetkililer, terörün finansmanıyla mücadele alanında çalışan Belçikalı NATO denetçisinin ölümü ile ilgili intihar açıklaması yaparken, yakınları bu iddiayı reddetti.

RUHSATLI ÜÇ SİLAHI VAR

Solak olduğu belirtilen Chandelon'un, bulunduğunda silahın sağ elinde olması ve kendi adına kayıtlı üç silah varken yanında başka bir silahla bulunması suikast iddialarını güçlendiriyor. Chandelon'un silahı kayınpederinden çaldığı iddia edildi ancak inandırıcı bulunmadı.

OĞLUNA BELGE BIRAKTI

Son zamanlarda, Chandelon'un aldığı garip aramalardan bahsettiği belirtildi. Eski FBI çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon'un, ölümü halinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığını, bu belgelerin hafta başında polise gönderildiğini belirtti.

İNTİHAR OLMASI İMKANSIZ

Edmonds ayrıca, Chandelon'un elinde silah bulunmasının da intihar eden bir kişi için ihtimal dışı olduğunu kaydetti. Edmonds, kişinin silahı tek elle tutarak kendine kısa mesafeden ateş etmesi halinde, silahın geri tepme şiddetiyle kişinin elinden çıktığının gözlendiğini belirterek, suikast iddiasının daha güçlü olduğuna işaret etti.
Belçika polisine bağlı  özel kuvvetler 16 Kasım  2015’te terörle mücadele  operasyonuna hazırlanırken

SUİKAST HAFTASI

Chandelon'un ölümüyle birlikte son bir haftada öldürülen üst düzey yetkili sayısı üçe çıktı. Pazartesi günü, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov suikaste uğramış, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov da Rusya'daki evinin önünde ölü bulunmuştu.

 
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