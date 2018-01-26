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NATO savaş gemileri Sinop açıklarında

NATO'nun daimi deniz görev grubunda yer alan İngiltere, Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop'a geldi. Gemilerin dört gün süreyle kentte kalacakları öğrenildi

26 Ocak 2018 Cuma 16:28
NATO savaş gemileri Sinop açıklarında

NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından İngiltere, Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop'a geldi.

İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz  Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU  Dinescu adlı savaş gemileri Sinop İskelesi'ne yaklaşarak demirledi.

Gemilerin gelişi nedeniyle iskele çevresinde emniyet ekiplerince  güvenlik önlemleri alındı, sivillerin iskeleye girişine izin verilmedi.

Dört gün kentte kalacak gemilerin ziyaret amaçlı Sinop'a geldikleri  öğrenildi.

Bu arada gemide görevli üst düzey komutanlar, Vali Hasan İpek'i makamında ziyaret etti.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 16:28
  1. TÜRKİYE
  2. ROMANYA
  3. İngiltere Deniz Kuvvetleri
  4. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen
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