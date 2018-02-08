NATO, Rusya'ya karşı yeni komuta merkezleri kurmaya başladı

Rusya'yı dünyada saldırgan bir tutum izlemekle eleştiren NATO'nun, hızlı şekilde birlik ve askeri malzeme sevkiyatı yapabilmek amacıyla Almanya ve ABD'de iki yeni komuta merkezi kurmayı planladığı öne sürüldü.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, NATO üyesi ülkelerin, bu konuda Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in sunduğu öneriye sıcak baktığı ve söz konusu planların gelecek hafta içinde NATO savunma bakanlarının yapacağı toplantıda resmen karara bağlanacağı belirtildi.

Almanya'daki komuta merkezinin Köln ve Bonn kentlerinin bulunduğu bölgede kurulacağı ve mevcut NATO komuta yapısına entegre edilmeyeceği ifade edilen haberde, yeni merkezin, ittifak ülkeleri dışında da ulusal tatbikat ve operasyonların yapılmasına imkan sağlayacağı kaydedildi.

Haberde, NATO'nun, Rusya'yı saldırgan bir politika izlemekle eleştirdiği ve bu nedenle yeni planlar yaptığı, ABD'de kurulacak ikinci bir komuta merkezinin de Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki denizyollarını ve Atlantik Okyanusu üzerindeki hava sahasını güvence altına almayı hedeflediği iddia edildi.

Soğuk Savaş dönemi sonrasında onlarca NATO komuta merkezinden günümüzde sadece 7'sinin kaldığına ve personel sayısının da 20 binden 10 binin altına düşürüldüğüne işaret edilen haberde, mevcut durumun Doğu Avrupa'da yaşanan gelişmelerin ışığında yeniden değerlendirildiği ve askeri gücün tekrar artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Doğru birliklerin, doğru teçhizat ile doğru zamanda doğru yerde bulunmalarını sağlayacak bir komuta yapısına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Habere göre ayrıca, sadece bu sayede Avrupa'da inandırıcı bir caydırıcılığı sağlayabileceklerine inanan ve bu çabalara AB ülkelerinin ve özel sektörün de katılmasını isteyen Stoltenberg, karayolları, demiryolları ve havaalanları gibi sivil tesislerin de askeri taleplere karşılık verebilecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.