NATO, Rus jetlerine müdahale etti!

NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus jetini durdurmak için F-18 İspanyol ve Fin savaş uçakları gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus uçaklarının iki MiG-31 yüksek irtifa önleme uçağı ve bir Antonov AN-26 nakliye uçağı olduğu bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna krizine dahil olmasının ardından Batı ile Moskova arasındaki gerginlikler artarken, NATO tarafından da Rus uçakları daha sık devre dışı bırakılmaya başlandı.