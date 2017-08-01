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NATO, Rus jetlerine müdahale etti!

NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus uçağının durdurulduğu bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 19:17
NATO, Rus jetlerine müdahale etti!

NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus jetini durdurmak için F-18 İspanyol ve Fin savaş uçakları gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus uçaklarının iki MiG-31 yüksek irtifa önleme uçağı ve bir Antonov AN-26 nakliye uçağı olduğu bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna krizine dahil olmasının ardından Batı ile Moskova arasındaki gerginlikler artarken, NATO tarafından da Rus uçakları daha sık devre dışı bırakılmaya başlandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 19:17
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