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NATO panikte... daha fazla asker gönderecekler...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Askeri yetkililer Afganistan'daki misyon için birkaç bin daha asker talep etti. Ben de bugün Afganistan'daki varlığımızı artıracağımızı teyit edebilirim" dedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:30
NATO panikte... daha fazla asker gönderecekler...

Bakanların bugün Afganistan'daki NATO misyonundan caydırıcılığa, terörle mücadeleden siber savunmaya kadar geniş yelpazedeki konuları ele alacağını ifade eden Stoltenberg, geçen ay Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde ittifakın terörizmle mücadeledeki rolünün arttığını, savunma harcamalarında da ilerleme kaydedildiğini söyledi.

SAVUNMA HARCAMALARINDA ARTIŞ

Stoltenberg, ittifakın Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma harcamalarında bu sene yüzde 4,3'lük bir artış beklediğini, böylece 2017'nin savunma harcamalarının üst üste artırıldığı 3. yıl olacağını vurguladı.

"AFGANİSTAN'DAKİ VARLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Günü Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonuna katkıda bulunan bütün ülkelerin katılacağı bir toplantıyla sona erdireceklerine işaret eden Stoltenberg, "NATO'nun bu ülkedeki varlığının geleceğini tartışacağız. Askeri yetkililer, Afganistan'daki misyon için birkaç bin asker daha talep etti. Ben de bugün Afganistan'daki varlığımızı artıracağımızı teyit edebilirim. 15 ülke halihazırda Kararlı Destek Misyonuna ek katkı sözü verdi. Diğer uluslardan daha fazla katkı duyurusu bekliyoruz." dedi.

"YENİDEN MUHARİP OLMAYACAK"

Afganistan'daki NATO varlığının artırılması kararının, yeniden muharip görevler almakla ilgisinin bulunmadığına vurgu yapan Stoltenberg, bunun daha ziyade eğitim, yardım ve danışmanlık görevlerinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini söyledi. 

Taliban'nın ülkede ilerleyişinden çekinen NATO, ABD ile Afganistan'da varlığını bu şekilde arttırmak istiyor. 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:30
  1. nato
  2. afganistan
  3. Liderler Zirvesi
  • Ne işin var Afganistan daNe işin var Afganistan da6 dk önce
    Natonun sonu hüsran olacak...
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