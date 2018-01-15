Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NATO: Nükleer silahlarımızdan...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Çin ve Rusya'da nükleer silah varken NATO vazgeçemez'' dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:26
NATO: Nükleer silahlarımızdan...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç'te 'Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası'nda konuştu.

Stoltenberg, 'Nükleer silahsız dünya' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu söyledi. Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya gibi ülkelerin nükleer silahlara sahip olduğu dönemde, NATO ülkelerinin bu silahlardan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Kuzey Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:26
  1. BM
  2. Nükleer Silahları
  3. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taliban'dan Türkiye açıklaması
    1. Taliban'dan Türkiye açıklaması
    2. ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    3. Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya..
    4. ''Küstah bir anlaşma yapıyorlar''
    5. Valilikten son dakika açıklaması:..
    6. ''ABD desteklemezse 3 günde kent düşer''
    7. İsmail Kahraman davayı açtı
    8. Ünlü şarkıcı aldığı acı haberle yıkıldı
    9. Müslümanlara soykırım yapıyorlar
    10. Protestolar 'zam' getirdi...
    11. İdlib'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
    12. Ünlü iş adamının cesedi bulundu
    13. BM yardımlarını sattıkları ortaya çıktı
    14. TRT Genel Müdürü duyurdu: Geri dönüyor
    15. Reuters duyurdu, Rusya Türk Akımı'na..
    16. HAMAS yetkilisine suikast!
    17. Titiev'in ailesi Çeçenistan'dan kaçtı
    18. İngiltere'den Rus jetlerine karşı..
    19. Van Gölü’ne uçan sürücünün imdadına..
    20. Yine kan gölüne döndü... En az 25 ölü..
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi