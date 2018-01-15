NATO: Nükleer silahlarımızdan...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç'te 'Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası'nda konuştu.

Stoltenberg, 'Nükleer silahsız dünya' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu söyledi. Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya gibi ülkelerin nükleer silahlara sahip olduğu dönemde, NATO ülkelerinin bu silahlardan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Kuzey Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.