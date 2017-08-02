NATO konvoyunu havaya uçurdular!

Afganistan'da Kandahar bölgesinde Taliban tarafından Nato konvoyuna saldırı gerçekleşti. Yapılan bombalı saldırıda aralarında yabancı güçlerinde bulunduğu 15 asker öldü. Nato saldırıyı doğrularken ölenlerin ve yaralıların bulunduğunu aktardı.

Saldırı sonrası gelen görüntülerde konvoy'dan geriye neredeyse hiçbirşeyin kalmadığı gözlemlendi.



Saldırıyı Taliban üstlenirken, saldırıda 15 askerin öldürüldüğünü bildirdi. Saldırının bomba yüklü araçla yapıldığı belirtilirken, geçtiğimiz gün'de ABD'ye ait HH-60 Black Hawk tipi helikopter düşmüş, Taliban tarafından yapılan açıklamaya göre bütün mürettebat düşen helikopterde ölmüştü.



Gerçekleşen saldırıyıda Nato yayınladığı bildiri ile kabul etti.

ıslahhaber