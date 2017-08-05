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Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 11 ABD askerinin öldüğünü söyledi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:25
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karabağ ilçesinde NATO birliklerinin konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yetkililer, üzerinde kadın kıyafeti bulunan bir kişinin, Karabağ kaymakamlık binası yakınlarında devriye gezen NATO askeri konvoyuna yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini bildirdi.

Saldırıda 3 sivil ile bir NATO askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıda 1 askerin öldüğü, 1 tercüman ile 5 NATO askerinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların ABD'nin Bagram Hava Üssü'ndeki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 11 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

İki gün önce de ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyu intihar saldırganının hedefi olmuş ve Taliban'ın üstlendiği saldırıda 2 Amerikan askeri ölmüştü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:25
  1. ABD
  2. NATO
  3. taliban
  • DevremDevrem1 sa önce
    Aman ne güzel olmus! abdli les sayisini Allah artirsin. Kuzey Kore'de baslarina geldi, adam olmadilar; Ortadogu mezar olsun bu teröristlere!!!
  • DevremDevrem1 sa önce
    Aman ne güzel olmus! abdli les sayisini Allah artirsin. Kuzey Kore'de baslarina geldi, adam olmadilar; Ortadogu mezar olsun bu teröristlere!!!
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