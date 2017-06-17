Nato hainleri kolluyor

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - Portekiz RTP kanalına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye’de otoriter bir rejim mi ortaya çıkıyor?” şeklindeki soruya “FETÖ’nün darbe girişiminden sonra Türkiye’yi arayıp Türkiye’deki bu darbe girişiminden dolayı üzüntülerini bize belli etmeyenlerin, ‘Türkiye böyle bir totaliter bir yapıya doğru mu gidiyor’ gibi yaklaşımlarını kabullenmemiz bizim mümkün değil, kim olursa olsun” dedi.

DOST BİLDİKLERİMİZ BİLE

Kimsenin Türkiye’ye böyle bir yaklaşımda ve yakıştırmada bulunamayacağını, bunun çok ciddi bir haksızlık olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye’nin yanında olmalarını istediğimiz ülkeler ki bunun içinde NATO ülkeleri de dahil, maalesef aradan nice haftalar geçtikten sonra bir yerde bize rastlarlarsa geçmiş olsun demişlerdir. NATO’daki dostlar dahi bulunmadılar. Ve bazıları ise buradan kaçıp sığınanları hâlâ saklıyorlar” diye konuştu.

TERÖRİSTİ SAKLIYORLAR

Darbe girişiminde bulunan askerlerin birçoğunun Yunanistan ve Almanya’da bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Hatta hatta şu anda NATO’da olup da maalesef oraya sığınanlar var. Şimdi bunu neyle izah edeceğiz? Darbenin içinde darbeci subay veya general bakıyorsunuz kaçıyor, bizim NATO’da beraber olduğumuz ülkelere sığınıyorlar. Mesela 10’u aşkın Yunanistan’da var ve bize söyledikleri ne biliyor musunuz? ‘Artık bu yargıda, yargıya biz müdahale edemeyiz.’ Böyle bir saçmalık olur mu? İdari bir karar uygularsın, işi bitirirsin. Niye? Bunlar darbeci. Sen teröristi niye savunuyorsun?”

YENİLENEN İSTANBUL İMAM HATİP'İ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te yeniden inşa edilen İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nden Fatih’e geçti. Yenilenen ve adı “İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi” olarak değiştirilen okulu gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Erdoğan’a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti. Vatandaşlar okuldan ayrıldığı sırada Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan vatandaşlarla makam aracından bir süre sohbet etti. Okulda 24 derslik ve çok sayıda sosyal donatı bulunuyor.

ERDOĞAN’IN OKULU

1951’de hizmete giren okulda; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Ali Şahin ve Başkanı Kadir Topbaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim öğrenim gördü.