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NATO, Estonya hava sahası yakınlarındaki Rus jetlerini durdurdu

NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus uçağının durdurulduğu belirtildi.

01 Ağustos 2017 Salı 21:58
NATO, Estonya hava sahası yakınlarındaki Rus jetlerini durdurdu

NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus jetini durdurmak için F-18 İspanyol ve Fin savaş uçakları gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Rus uçaklarının iki MiG-31 yüksek irtifa önleme uçağı ve bir Antonov AN-26 nakliye uçağı olduğu belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna krizine dahil olmasının ardından Batı ile Moskova arasındaki gerginlikler artarken, NATO tarafından da Rus uçakları daha sık devre dışı bırakılmaya başlandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 21:58
  1. NATO
  2. Estonya
  3. Ukrayna
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