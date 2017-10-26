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NATO: Daha kapsamlı bir tatbikata başladılar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'nın ZAPAD 2017 askeri tatbikatı hakkında açıklama yayınladı

26 Ekim 2017 Perşembe 17:33
NATO: Daha kapsamlı bir tatbikata başladılar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Büyükelçiler düzeyinde gerçekleştirilen NATO-Rusya Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tarafların Ukrayna, Afganistan, şeffaflık ve risk azaltımına ilişkin konuları ele aldıklarını bildirdi. 

Rusya ve NATO arasında diyalog inşa etmenin kolay olmadığına ancak "büyük önem" taşıdığına işaret eden Stoltenberg, tarafların Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin farklı görüşleri olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna'daki durumun Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini, NATO-Rusya ilişkilerinin mevcut seyrini şekillendiren en önemli etken olduğunu ifade etti.

Rusya ve NATO arasında şeffaflık ve risk azaltımının özellikle bölgede artan askeri hareketlilik çerçevesinde "hayati" öneme sahip olduğunu vurgulayan Stoltenberg, tarafların tatbikatları hakkında bilgi paylaşımını artırarak bu alanda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri Rusya'nın ZAPAD 2017 askeri tatbikatının hem coğrafi alan olarak hem de kapsam açısından beyan edilenden çok daha geniş bir ölçüde gerçekleştiğini dile getirdi." açıklamasında bulundu.

''KUZEY KORE BAĞLAMINDA ROL OYNAYABİLİR'' 

Gelecek hafta Güney Kore ve Japonya'ya gideceğini belirten Stoltenberg, görüşmelerinde Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin ana gündem maddesi olacağını bildirdi.

Stoltenberg, NATO'nun Kuzey Kore'nin nükleer programını güçlü bir şekilde kınadığına dikkati çekerek, "Rusya'nın Kuzey Kore'ye baskı uygulama bağlamında bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Rusya sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir üyesi değil, aynı zamanda Kuzey Kore'nin komşusu." diye konuştu

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 17:33
  1. Rusya
  2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  3. NATO
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