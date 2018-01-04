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NATO 29 yıl sonra kararını verdi

NATO, yaklaşık 29 yıldır, çeşitli etkinliklerde çalınan marşı resmi marş olarak onayladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 19:33
NATO 29 yıl sonra kararını verdi

NATO için resmi marş belirleme çalışmaları 1950’lerin sonuna kadar gidiyor. 1958’de İngiliz Hildebrand Preston, o dönemde Paris’te bulunan NATO karargahına gelen üst düzey ziyaretçilerin karşılanmasında kullanılan tören marşını bestelemişti.

NATO’nun onuncu yılı olan 1959’da ise Alman Hava Kuvvetleri’nde görevli Yüzbaşı Hans Lorenz tarafından bestelenen, sözleri de Hollandalı Stephanus van Dam ve ABD’li Leon van Leeuwen tarafından yazılan ‘NATO Şarkısı’ devreye girdi. 1960’ta ise o dönem örgüte üye olan 15 ülkenin milli marşlarının kombinasyonundan oluşan bir marş benimsendi. Bunlar arasında en kabul gören ise Reichling’in bestesi oldu ve 29 yıldır "de facto" (fiili) marş haline geldi.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tüm NATO üyelerinin temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, herhangi bir söz içermeyen ve 20 müzik aletiyle çalınan ‘NATO Marşı’ için resmi onayı 3 Ocak’ta verdi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 19:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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