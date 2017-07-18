Nata Vega’da 15 Temmuz sergisi açıldı

15-16 Temmuz’a ait ödüllü fotoğraflardanoluşan sergide; hain darbe girişimine karşı koyarken şehit olan vatandaşlar, kolluk kuvvetleri, gaziler ve o gece vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanların fotoğrafları yer alıyor. FETÖ hainlerinin tankla, tüfekle, bombayla 250 kişinin şehit, 2 bin 193 kişinin de gazi olmasına neden olduğu geceye ait fotoğraflar, sergide kronolojik şekilde yer alırken, hain gece, bir kez daha gözler önüne serildi. Sergi 25 Temmuz gününe kadar gezilebilecek.