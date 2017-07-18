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Nata Vega’da 15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde, Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi’nde "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:42
Nata Vega’da 15 Temmuz sergisi açıldı

15-16 Temmuz’a ait ödüllü fotoğraflardanoluşan sergide; hain darbe girişimine karşı koyarken şehit olan vatandaşlar, kolluk kuvvetleri, gaziler ve o gece vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanların fotoğrafları yer alıyor. FETÖ hainlerinin tankla, tüfekle, bombayla 250 kişinin şehit, 2 bin 193 kişinin de gazi olmasına neden olduğu geceye ait fotoğraflar, sergide kronolojik şekilde yer alırken, hain gece, bir kez daha gözler önüne serildi. Sergi 25 Temmuz gününe kadar gezilebilecek.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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