Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nasri'nin maç başı ücreti yok artık dedirtti!Maç başı 500 bin euro yıllık 4 milyon...

Antalyaspor, yıldız oyuncusu Nasri'den sezonun ilk yarısında beklenen verimi alamadı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:16
Nasri'nin maç başı ücreti yok artık dedirtti!Maç başı 500 bin euro yıllık 4 milyon...

Süper Lig'de geçen sezon yakaladığı başarısının aksine bu yıl alt  sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-beyazlılarda Samuel Eto'o'nun gol  sayısı ilk iki sezonuna göre düşerken, flaş transfer Samir Nasri ile devre  arasında Club America'ya transfer olan Jeremy Menez ise performanslarıyla  beklentilerin oldukça altında kaldı.

2015-2016 sezonunda kırmızı-beyazlı formayla 20 gol atarak gol  krallığında ikinci olan, geçen sezon ise 18 kez fileleri havalandıran Eto'o, bu  sezonun ilk yarısında 15 maçta toplam bin 254 dakika forma giydi ve 6 kez gol  sevinci yaşadı.

İlk iki sezonunda 38 gole ulaşarak, kırmızı-beyazlı kulüpte "en golcü  oyuncu" unvanını kazanan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk yarısındaki 6  golünün 5'ini iç sahadaki karşılaşmalarda attı.

Eto'o, takımının ligdeki iki karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma  giyemedi.

Antalyaspor, Eto'o'nun mücadele ettiği 15 karşılaşmadan 8'ini  kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü kazandı.

Nasri, 720 dakika oynadı

Antalyaspor'un, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden  Manchester City'den transfer ettiği Fransız futbolcu Samir Nasri ise ligde ilk  yarıda 8 kez ilk 11'de sahaya çıktı, toplam 720 dakika oynadı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki yıldız  oyuncu, iç sahadaki Osmanlıspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Fenerbahçe maçları ile  deplasmandaki  Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve  Atiker Konyaspor müsabakalarında 90'ar dakika forma giydi.

Maç başı 500 bin euro

Antalyaspor ile bonuslar hariç yıllık 4 milyon euro'ya anlaşan Fransız futbolcu takımda kalması halinde hiç forma giymese bile oynadığı 8 maç başına 500 bin euro kazanmış olacak.

Hücuma dönük orta saha oyuncusu Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor ile  Osmanlıspor karşılaşmalarında birer gol attı.

Yıldız oyuncu, Antalyaspor'un ligdeki 7 maçında ise sakatlığı  nedeniyle kadroda yer almadı.

Menez de faydalı olamadı

Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından kadroya katılan ve devre  arasında Meksika ekiplerinden Club America'ya transfer olan Jeremy Menez ise  Nasri gibi sakatlıklar nedeniyle takıma katkı yapamadı.

Fransız forvet, kırmızı-beyazlılarda ilk yarı ligde sadece 2'si ilk  11'de olmak üzere 7 maçta sahaya çıktı, 216 dakika forma giydi, skor üretemedi.

Menez, Süper Lig'de bu sezon Antalyaspor'un ilk 5 ve son 5  karşılaşmasında ise sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

"Üst sıralara yükseleceğimize inancımız tam"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, oyuncularından ikinci  yarı daha iyi performans sergilemelerini beklediklerini söyledi.

Yeni göreve seçilen yönetim ve yeni teknik direktör Hamza  Hamzaoğlu'yla zor günlerin geride kalacağına inandıklarını ifade eden Arıcı, AA  muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Birçok oyuncumuzun yaşadığı sakatlıklar, yeni transferlerin takıma  uyum sorunu gibi sıkıntılar, takımımızın Süper Lig'de geride kalan 17 maçlık ilk  yarı performansını olumsuz etkiledi. İkinci yarı bu olumsuzlukları  yaşamayacağımız düşüncesiyle iyi bir devre arası kampının ardından, yerli ve  yabancı futbolcularımızın ilk yarıdaki performanslarının üstüne çıkacağına,  takımımızın ligde üst sıralara yükseleceğine inancımız tamdır. Antalyaspor,  takımını her daim destekleyen taraftarının gücüyle, şehrin kenetlenmesiyle zor  günlerini atlatacaktır. Antalyaspor camiası büyüktür, her türlü zorluğun altından  kalkabilecek güçtedir."

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:16
  1. Samir Nasri
  2. antalyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öyle bir çalım attı ki kaleciyi sedyeyle çıkardılar
    1. Öyle bir çalım attı ki kaleciyi..
    2. CHP karpuz gibi yarıldı
    3. Pizza motorunu soyan kadınlar güvenlik..
    4. Batan tanker için robot denizaltı!
    5. Trabzonsporlu taraftarlar 'şike..
    6. İşte Kanal İstanbul güzergahındaki..
    7. Bunlar da cep telefonu tarlaları:..
    8. Canlı yayın yapıp evlerine..
    9. Annesiyle yürüyen küçük çocuğa öyle..
    10. Hem ağladı hem de ağlattı!
    11. Nevşehir’de 150 adet uyuşturucu hap..
    12. Uçak gövdesi parçaları Bursa'dan
    13. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı..
    14. Gri pasaport başvurularına titiz..
    15. TBMM'ye bedelli askerlik yağmuru
    16. Bolu'da kedisine sarılıp evinin..
    17. Ömer Ali Şahiner'den flaş açıklama:..
    18. iPhone X'a rakip geliyor
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Doğalgaz alım terminalinin inşaatına..
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması