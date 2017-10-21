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'Çok abartılmış bir futbolcu'

Fransız medyasına röportaj veren Antalyasporlu Samir Nasri, beraber oynadığı en abartılmış futbolcu sorusuna Mario Balotelli yanıtını verdi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:59
'Çok abartılmış bir futbolcu'

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Fransız oyuncu Samir Nasri,ülkesinin basınına bir röportaj verdi.

Yıldız oyuncu röportajın soru-cevap kısmında verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

İşte o sorular ve Nasri'nin yanıtları:

-Kariyerinin en iyi anı?

Manchester City ile şampiyon olmamız.

-Kariyerinin en kötü anı?

2 yıl önce yaşadığım sakatlık nedeniyle Real Madrid'e karşı oynadığımız yarı final maçını kaçırmam.

-Favori antrenörün?

Arsene Wenger ve Jorge Sampaoli.

-Sevmediğin antrenör?

Didier Deschamps.

-Birlikte oynamayı en çok sevdiğin takım arkadaşın?

Yaya Toure.

-Oynadığın en abartılmış futbolcu?

Mario Balotelli.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:59
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