'Çok abartılmış bir futbolcu'
Fransız medyasına röportaj veren Antalyasporlu Samir Nasri, beraber oynadığı en abartılmış futbolcu sorusuna Mario Balotelli yanıtını verdi.21 Ekim 2017 Cumartesi 15:59
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Fransız oyuncu Samir Nasri,ülkesinin basınına bir röportaj verdi.
Yıldız oyuncu röportajın soru-cevap kısmında verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
İşte o sorular ve Nasri'nin yanıtları:
-Kariyerinin en iyi anı?
Manchester City ile şampiyon olmamız.
-Kariyerinin en kötü anı?
2 yıl önce yaşadığım sakatlık nedeniyle Real Madrid'e karşı oynadığımız yarı final maçını kaçırmam.
-Favori antrenörün?
Arsene Wenger ve Jorge Sampaoli.
-Sevmediğin antrenör?
Didier Deschamps.
-Birlikte oynamayı en çok sevdiğin takım arkadaşın?
Yaya Toure.
-Oynadığın en abartılmış futbolcu?
Mario Balotelli.
Le joueur le plus surcoté avec lequel tu aies joué ?