Nasreddin Hoca Festivali'nde skandal! İslam aliminin kemikleri sızlatıldı

30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İslam alimi Nasreddin Hoca'yı anma adına Eskişehir Sivrihisar Belediyesi ve Kültür Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali'nde skandallar yaşandı.

İslam alimi adına düzenlenen festivalde ilk günü olan 30 Haziran'da eşinde ayrılır ayrılmaz yeni bir eş bulması nedeniyle tepki toplayan Mustafa Ceceli sahne alırken, ertesi gün 1 Temmuz'da sahneye Atiye adlı ahlaksız şarkıcı ve yarı çıplak dansçılarıyla çıkarılarak büyük bir rezalete imza atıldı.

Ahlaksız şarkıcı Atiye ve dansçılarının yarı çıplak kıyafetleri İslam alimi Nasreddin Hoca'nın kemiklerini sızlatırken vatandaşlardan büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan paylaşımlarda ahlaksız şarkıcının çıkarılması Nasreddin Hoca Festivali'ne gölge düşürdüğü belirtildi ve İslam aliminin Kur'an ve İslami etkinliklerle anılması gerekirken ahlaksız gösterilerle Nasreddin Hoca'nın kemiklerinin sızlatıldığı vurgulandı.