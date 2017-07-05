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Nasreddin Hoca Festivali'nde skandal! İslam aliminin kemikleri sızlatıldı

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi ile Kültür Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Allah dostu ve İslam alimi Nasreddin Hoca'yı anma adına düzenlenen festivalde büyük bir rezalete imza atıldı. Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali'nde Atiye isimli 'ahlaksız' şarkıcı ve yanındaki dans eden kadınların yarı çıplak sahneye çıkması büyük tepki topladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:37
Nasreddin Hoca Festivali'nde skandal! İslam aliminin kemikleri sızlatıldı

30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İslam alimi Nasreddin Hoca'yı anma adına Eskişehir Sivrihisar Belediyesi ve Kültür Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali'nde skandallar yaşandı.

İslam alimi adına düzenlenen festivalde ilk günü olan 30 Haziran'da eşinde ayrılır ayrılmaz yeni bir eş bulması nedeniyle tepki toplayan Mustafa Ceceli sahne alırken, ertesi gün 1 Temmuz'da sahneye Atiye adlı ahlaksız şarkıcı ve yarı çıplak dansçılarıyla çıkarılarak büyük bir rezalete imza atıldı.

Ahlaksız şarkıcı Atiye ve dansçılarının yarı çıplak kıyafetleri İslam alimi Nasreddin Hoca'nın kemiklerini sızlatırken vatandaşlardan büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan paylaşımlarda ahlaksız şarkıcının çıkarılması Nasreddin Hoca Festivali'ne gölge düşürdüğü belirtildi ve İslam aliminin Kur'an ve İslami etkinliklerle anılması gerekirken ahlaksız gösterilerle Nasreddin Hoca'nın kemiklerinin sızlatıldığı vurgulandı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:37
  1. Nasreddin Hoca Festivali
  2. Nasreddin Hoca
  3. Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali
  4. Sivrihisar Belediyesi
  5. Atiye
  6. Mustafa Ceceli
  7. Eskişehir Sivrihisar
  • kemalkemal45 dk önce
    bunun sorumlusu kimse hesap sorulmalı. Millet diyanet işleri başkanınn makam aracını konuşacağınabu tür rezaletlere dur derse sıkıntı kalmaz
  • mehmetmehmet49 dk önce
    Eskişehir belli ama kültür Bakanlığı ne iş yapar ayıp ya bir an önce bu rezaletin sorumluları cezalandırılsın ki tekrarı olmasın
  • hürhür51 dk önce
    ahlaklı sanatçı pek yok varsa da birkaçtane
  • Ibrahim akIbrahim ak53 dk önce
    Maalesef Nasreddin hocanin memleketi genel ev merkezine dönüşmüş konyalilara aksehir denince ilk akla kerhane geliyo
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