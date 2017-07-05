Nasreddin Hoca Festivali'nde skandal! İslam aliminin kemikleri sızlatıldı
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi ile Kültür Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Allah dostu ve İslam alimi Nasreddin Hoca'yı anma adına düzenlenen festivalde büyük bir rezalete imza atıldı. Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali'nde Atiye isimli 'ahlaksız' şarkıcı ve yanındaki dans eden kadınların yarı çıplak sahneye çıkması büyük tepki topladı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:37
30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İslam alimi Nasreddin Hoca'yı anma adına Eskişehir Sivrihisar Belediyesi ve Kültür Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali'nde skandallar yaşandı.
İslam alimi adına düzenlenen festivalde ilk günü olan 30 Haziran'da eşinde ayrılır ayrılmaz yeni bir eş bulması nedeniyle tepki toplayan Mustafa Ceceli sahne alırken, ertesi gün 1 Temmuz'da sahneye Atiye adlı ahlaksız şarkıcı ve yarı çıplak dansçılarıyla çıkarılarak büyük bir rezalete imza atıldı.
Ahlaksız şarkıcı Atiye ve dansçılarının yarı çıplak kıyafetleri İslam alimi Nasreddin Hoca'nın kemiklerini sızlatırken vatandaşlardan büyük tepki topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan paylaşımlarda ahlaksız şarkıcının çıkarılması Nasreddin Hoca Festivali'ne gölge düşürdüğü belirtildi ve İslam aliminin Kur'an ve İslami etkinliklerle anılması gerekirken ahlaksız gösterilerle Nasreddin Hoca'nın kemiklerinin sızlatıldığı vurgulandı.