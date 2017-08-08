“Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi” işbirliği protokolü imzalandı

Nasreddin Hoca’nın ve Akşehir’in uluslararası platformda daha iyi tanıtılabilmesi için Akşehir Belediyesi’nin hazırladığı proje kapsamında Kalkınma Bakanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi’nin İşbirliği Protokolü düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreni öncesi, proje kapsamında restorasyonu gerçekleştirilecek olan tarihi kilisede bir inceleme yapıldı.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan KOP Başkanı İhsan Bostancı, yürütülen çalışmalar neticesinde yaklaşık 5 milyon liralık bir ödenek tahsisatının 2017 yılı yatırım programı kapsamında öngörüldüğünü söyledi. Bostancı, “Bu 5 milyon liralık ödeneğin yaklaşık 1 milyon 72 bin liralık kısmını bu yıl için projeye tahsis edeceğiz, kalan kısmını yatırım programında tahsis edilmesi durumunda önümüzdeki yıl Akşehir Belediyesi’ne aktarmak istiyoruz. Ben projenin Akşehirlimiz için, Konya ilimiz için, KOP Bölgesi için ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

"12 milyon liralık somut proje üretildi"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hoca Mizah Köyü Projemizin geçtiğimiz yıl KOP projesi kapsamında 200 bin TL ödenekle fizibilite raporu hazırlanması aşaması tamamlandı. Bu projenin tamamlanmasından sonra 12 Milyon TL’lik böyle bütün bir entegre proje için somut proje üretildi. Şu anda bu 12 milyon TL‘lik projenin 5 milyon TL’lik kısmı yapı programı, KOP İdaremizin ve Kalkınma Bakanlığımızın yapı programına girdi. Bu 5 milyon TL’lik bölümle ilgili şimdi biraz sonra protokol imzalayacağız. Bu proje kapsamında şu anda yanımızda bulunan 1800’lü yılların sonunda yapılmış olan Akşehirimize de ayrı bir tarih zenginliği, kültür zenginliği veren Ermeni Kilisemizin restorasyonu yapılacak. Restorasyondan sonra inşallah burası kültürel toplantılara ev sahipliği yapacak bir kültür merkezi haline gelecektir. Yine şu anda arka kısmımızda bulunan Papazın Evi olarak bilinen son yıllarda Gazi Mustafa Kemal İlkokulu olarak kullanılan, uzun süredir de boşta olan binamızda restore edilecek. Buraya da butik otel fonksiyonu verilecek ve buraya gelen misafirlerimizin konaklamasına imkan verilecek. Yine Tekke Mahallemize doğru biraz ilerimizde bulunan ve yine bir ermeni mirası olan Gavur Hamamı diye bilinen Ermeni hamamının da bu proje kapsamında rölöve, restitüsyonu ve restorasyon projeleri hazırlanacak. Tabi bunun uygulaması daha sonraki aşamada yapılacak ama inşallah proje kapsamında onunda projeleri hazırlanıp, ihale edilir hale getirilmiş olacak. Bu kaynağı KOP idaremiz temin ediyor ve bizlerde protokolle bu ödenekleri kullanacağız. Ayrıca yine Nasreddin Hoca Mizah Köyümüzün ilk bölümünde ve ilk etabında yine Osmanlı Bankası olarak şehrimizde bilinen ve şu anda emniyetimizin sosyal tesis olarak kullandığı bina ki, Arasta restorasyonu kapsamında dış cephede bir iyileştirme yapıldı ve ama iç cephede çalışma yapılmadı. Oranında iç cephesinin restorasyonu ve tefrişatı yapılacak. Orası da yine kent halimizi anlatacak bölümlerin yer alacağı güzel bir yapı haline gelecek" dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş semercilik ve keçecilik sanatları sergilenecek

Ayrıca son olarak da belediyemiz finansıyla 10 adet gayrimenkul satın alınarak bu proje kapsamında içi tefriş edilecektir. Bu evlerde Nasreddin Hoca Mizah Köyü kapsamında unutulmaya yüz tutmuş tarihi ve geleneksel sanatlarımız; semercilik, keçecilik gibi sanatlarımız sergilenecek. Bu çalışmalar Nasreddin Hoca Mizah Köyünü zenginleştirecek, Akşehir’imize ziyarete gelen Nasreddin Hocamızın türbesine ziyarete gelen misafirlerimize yeni ziyaret yerleri oluşturacaktır. Ayrıca yaşayan bir kent tarihi müzesi de oluşturmuş olacaktır. Bu evlerde bizzat keçecilik sanatı icra edilecek, semercilik sanatı icra edilecek. Nasreddin Hoca Mizah Köyü kapsamında, Nasreddin Hoca Müzesi, Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma bölümleri de yer alacak. Birinci etabın ardından inşallah ikinci etabında da, yine bu güzel Mizah Köyünü destekleyecek, yapı oluşturacak binaların tefrişleri yapılmaya devam edecektir. Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Çok öncelerden bu projenin tohumu ekilmiş, bizim alt yapı çalışmamız, içme suyu, kanalizasyon olduğu gibi bizde geldikten sonra bu projeyi Milletvekilimiz Mustafa Bey önderliğinde, İlçe Başkanımızla birlikte takip ettik. Öncelikle teşekkürün en büyüğü Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan Beye. Onu bilerek sona bıraktım. Allah razı olsun, en büyük teşekkür onundur. Esas bu konuya kaynak arayan, bu konuyu önemseyen, Akşehir’de böyle bir Nasreddin Hoca Mizah Köyü olmasıyla ilgili böyle bir proje uygulanmasında kaynağı aktaran kendileridir. Ayrıca İhsan Beyden önceki KOP Başkanımız şu anki milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu’nun da projemizde büyük emeği vardır. Onun KOP Başkanlığı döneminde bu projenin çeşitli aşamaları devam ediyordu. Ama son kısmı şanstan bize ve İhsan beye denk geldi. Projemizin Akşehir’imizi hayırlar getirmesini diliyorum. Akşehir’imizin kültür zenginliği katkı vermesini diliyorum” diye konuştu.

Başkan Akkaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle de gelen turistlerin şehrimizde kısa kalıp gitmesi bizleri üzüyordu. Çeşitli çalışmalarla onları bir yarım gün, yada birkaç saat en azından burada gezdirme için çeşitli paket programlar yaptık, gösteriler yaptık bu biraz katkı sağladı ama arzu ettiğimiz boyutta gelmedi ama bu yeni ziyaret yerleriyle inşallah ziyaretçilerimiz Akşehir’imizde daha uzun süreler kalacaklar. Kilisemizin restorasyonu bittiğinde o nakışlar, o resimler, o siluetler ortaya çıkacak. Ayrı bir ziyaret odağı oluşturacak. Bu arkamızdaki güzel binanın da butik otel olarak hizmet vermesi gelenlerin konaklamalı olarak ziyaret yapmalarına inşallah imkân sağlayacak. Böylelikle bu projemiz tamamlandığı zaman Akşehir’imizin turizm potansiyeli birkaç kat daha inşallah artmış olacaktır. Şehrimize büyük bir tanınma ve markalaşma imkânının yanı sıra ekonomik katkı da sağlayacak diye düşünüyor ve yürekten inanıyorum.”

AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs de, “İnşallah Akşehirimizde Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü ve bu bölgede bulunan yerlerin restorasyonu ile ilgili çok önemli çalışmalar yapılacak. BU konuda emeği geçen başta Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan Beye, Konya Milletvekilimiz Dr. Mustafa Baloğlu Bey ve KOP İdaresi Başkanımız ve Akşehir Belediye Başkanımıza Akşehirimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve KOP Başkanı İhsan Bostancı; Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi’nin İşbirliği Protokolünü imzaladı.